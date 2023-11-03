برشلونة يستعيد جهود بيدري بعد غياب طويل

وغاب بيدري عن برشلونة منذ إصابته في أغسطس الماضي، ورغم ذلك يعتبره تشافي أحد اللاعبين الأساسيين في مخططه رغم أنه لعب مباراتين فقط هذا الموسم.

والخبر السار هو أن إصابة بيدري انتهت وعمل اللاعب بالفعل مع المجموعة لعدة أيام وسيكون قادرًا على الانضمام إلى الفريق أمام ريال سوسيداد.

لكن هذا لا يعني أن بيدري سيشارك أساسيا على ملعب أنويا، وأوضحت "ماركا" أن الفكرة هي أنه سيتم دمجه شيئا فشيئا، والطبيعي أن يشارك في الشوط الثاني طالما أن الوضع يسمح بذلك.

من جانبه، لم يتعاف فرينكي دي يونغ بشكل كامل بعد، حيث تدرب أمس الخميس بعيدًا عن المجموعة وهو غير متاح أمام سوسيداد وسيتعين عليه الانتظار حتى الأسبوع المقبل لعودته.