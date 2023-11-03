برشلونة يستعيد جهود بيدري بعد غياب طويل
كشفت صحيفة "ماركا" أن برشلونة استعاد لاعبيه المصابين قبل مواجهة ريال سوسيداد غدا السبت في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
واستعاد برشلونة جهود روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي وشارك ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، ورافينيا في الدقيقة 77.
ولم يلحق فرينكي دي يونغ وبيدري بالكلاسيكو، لكن يبدو أن الثاني جاهز للمشاركة غدا السبت أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.
وأشارت "ماركا" إلى أن برشلونة يحتاج إلى مقاتله روبرت ليفاندوفسكي، ويريد أن يعود إلى مستواه في أسرع وقت ممكن.
وتلقى ليفاندوفسكي الكثير من الانتقادات في الجزء الأول من الموسم الحالي، لكن الحقيقة هي أنه سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة.
واستعاد برشلونة جهود البرازيلي رافينيا الذي غاب عمليا عن شهر أكتوبر بأكمله بسبب الإصابة.
وسجل البرازيلي هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 8 مباريات هذا الموسم.
وغاب بيدري عن برشلونة منذ إصابته في أغسطس الماضي، ورغم ذلك يعتبره تشافي أحد اللاعبين الأساسيين في مخططه رغم أنه لعب مباراتين فقط هذا الموسم.
والخبر السار هو أن إصابة بيدري انتهت وعمل اللاعب بالفعل مع المجموعة لعدة أيام وسيكون قادرًا على الانضمام إلى الفريق أمام ريال سوسيداد.
لكن هذا لا يعني أن بيدري سيشارك أساسيا على ملعب أنويا، وأوضحت "ماركا" أن الفكرة هي أنه سيتم دمجه شيئا فشيئا، والطبيعي أن يشارك في الشوط الثاني طالما أن الوضع يسمح بذلك.
من جانبه، لم يتعاف فرينكي دي يونغ بشكل كامل بعد، حيث تدرب أمس الخميس بعيدًا عن المجموعة وهو غير متاح أمام سوسيداد وسيتعين عليه الانتظار حتى الأسبوع المقبل لعودته.