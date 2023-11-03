كشفت صحيفة "سبورت" عن أسرع 5 لاعبين في برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإنه، كما هو متوقع، فإن الأسرع في برشلونة هو أليخاندرو بالدي.

وتم كشف النتائج من خلال البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

والأرقام التي يجمعها الجهاز هي السرعة القصوى والتعب ومعدل ضربات القلب وغيرها من الأمور.