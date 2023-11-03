أسرع 5 لاعبين في برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن أسرع 5 لاعبين في برشلونة.
ووفقا للصحيفة فإنه، كما هو متوقع، فإن الأسرع في برشلونة هو أليخاندرو بالدي.
وتم كشف النتائج من خلال البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".
والأرقام التي يجمعها الجهاز هي السرعة القصوى والتعب ومعدل ضربات القلب وغيرها من الأمور.
وأكدت "سبورت" أنه تبين أن بالدي هو أسرع لاعب في برشلونة، يليه رونالد أراوخو وفيران توريس ورافينيا وجوليس كوندي.
وبرز أراوخو في المركز الثاني حيث يتمتع بسرعة كبيرة، أما بخصوص رافينيا فهو يقوم بأكبر عدد من سباقات السرعة.
أما أسرع اللاعبين في الدوري الإسباني فهما إيناكي ونيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.
وفي الموسم الماضي وصل الأول إلى سرعة قصوى بلغت 35.5 كم/ساعة، بينما وصل شقيقه الأصغر إلى 35.4 كم/ساعة.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 24 نقطة من 11 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.
ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد على ملعب أنويل غدا السبت في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني ثم يلاقي شاختار بدوري أبطال أوروبا.
وتعرض برشلونة لخسارة وحيدة هذا الموسم وكانت في الدوري الإسباني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي.
وبشكل عام حقق برشلونة الفوز 7 مرات وتعادل مرة وخسر مرة في الدوري الإسباني، أما في دوري أبطال أوروبا فحقق الفوز في أول ثلاث جولات.