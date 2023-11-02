غوندوغان يفسر تصريحاته بعد خسارة الكلاسيكو للاعبي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" أن الألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط برشلونة شرح لزملائه تصريحاته بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت الماضي.
وخسر برشلونة 1/2 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت الماضي في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وقال غوندوغان عقب المباراة: "أتيت الآن من غرفة اللاعبين، من الواضح أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل، لكن بعد مباراة مهمة ونتيجة سلبية مثل هذه، أود أن أرى المزيد من الغضب، المزيد من الإحباط وخيبة الأمل".
وأضاف: "هذه هي المشكلة، علينا أن نتفاعل بشكل أكبر، وأن نغضب أكثر في الهزيمة حتى يمكننا أن نخطو إلى الأمام، خاصة عندما تعلم أنه يمكنك تقديم مستوى أفضل في بعض المواقف أثناء المباراة".
وتابع غوندوغان: "يجب أن تنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".
وأتم: "لم آت لبرشلونة لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".
تفسير غوندوغان
وقالت صحيفة "سبورت" إن غوندوغان شرح لزملائه في تدريبات أمس الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة أنه أخبر زملاءه أنه في انتقاداته لم يكن يشير إلى أي لاعب على وجه التحديد وأن تصريحاته جاءت لأنه كان غاضبا من الخسارة أمام ريال مدريد.
وأشارت إلى أن تشافي واللاعبين انتقدوا أنفسهم، واتحدوا وخرجوا من الأمر أكثر اتحادًا.
وأكدت "سبورت" أن لاعبي برشلونة فهموا رد فعل غوندوغان، وأوضحت أنه لم يتم إعطاء الأمر أهمية أكثر من حقه.
وختمت الصحيفة تقريرها أن لدى برشلونة أشياء أكثر أهمية يجب التركيز عليها، مثل مواجهة ريال سوسيداد والتي لا يريد برشلونة خسارتها لتجنب الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ويملك برشلونة 24 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.