غوندوغان يفسر تصريحاته بعد خسارة الكلاسيكو للاعبي برشلونة

وتابع غوندوغان: "يجب أن تنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".

وأتم: "لم آت لبرشلونة لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".

تفسير غوندوغان

وقالت صحيفة "سبورت" إن غوندوغان شرح لزملائه في تدريبات أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه أخبر زملاءه أنه في انتقاداته لم يكن يشير إلى أي لاعب على وجه التحديد وأن تصريحاته جاءت لأنه كان غاضبا من الخسارة أمام ريال مدريد.

وأشارت إلى أن تشافي واللاعبين انتقدوا أنفسهم، واتحدوا وخرجوا من الأمر أكثر اتحادًا.