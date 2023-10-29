تعرف على ما دار في غرفة ملابس برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

وأوضحت أنه هناك شعور بالظلم في غرفة ملابس لاعبي برشلونة وحاول تشافي مدرب الفريق رفع معنويات لاعبيه.

وأكدت "سبورت" أن تشافي استقبل لاعبيه عند الباب، كما يفعل دائمًا تقريبًا، لكنه لم يدخل غرفة اللاعبين لأن لديه غرفة مختلفة.

وحاول تشافي رفع معنويات لاعبي برشلونة وقال لهم: "لقد كنا أفضل لبضع دقائق".

وبحسب الصحيفة فإن تشافي قال ذلك حتى يعرف لاعبوه أنهم قادرون على الفوز على ريال مدريد في أي مباراة.