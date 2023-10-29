تعرف على ما دار في غرفة ملابس برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو
كشفت صحيفة "سبورت" ما حدث في غرفة ملابس لاعبي برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو 1/2 أمام ريال مدريد أمس السبت.
وتقدم برشلونة بهدف من توقيع الألماني إلكاي غوندوغان لكن الإنجليزي جود بيلينغهام سجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز في برشلونة في قمة مباريات الجولة الـ11 من الليغا.
وقالت الصحيفة إن وجوه لاعبي برشلونة وكذلك أعضاء الجهاز الفني كانت حزينة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد أمس السبت.
وأوضحت أنه هناك شعور بالظلم في غرفة ملابس لاعبي برشلونة وحاول تشافي مدرب الفريق رفع معنويات لاعبيه.
وأكدت "سبورت" أن تشافي استقبل لاعبيه عند الباب، كما يفعل دائمًا تقريبًا، لكنه لم يدخل غرفة اللاعبين لأن لديه غرفة مختلفة.
وحاول تشافي رفع معنويات لاعبي برشلونة وقال لهم: "لقد كنا أفضل لبضع دقائق".
وبحسب الصحيفة فإن تشافي قال ذلك حتى يعرف لاعبوه أنهم قادرون على الفوز على ريال مدريد في أي مباراة.
كما أراد تشافي ألا يستسلم لاعبو برشلونة بعدما تعرَّض الفريق لأول خسارة الموسم الحالي في مختلف المسابقات".
وبعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو ارتفع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط بعد 11 جولة، علما أنه في الموسم الماضي كان ريال مدريد يتقدم على برشلونة بـ3 نقاط بعد 11 جولة لكن الموسم انتهى بفوز برشلونة باللقب.
وأشارت "سبورت" إلى أن هناك ثقة في الجهاز الفني والفريق بأن العودة يمكن أن تتكرر، وهذه هي الطريقة التي نقلها تشافي للاعبيه في تدريبات التعافي اليوم الأحد، قبل أن يقرر منح الفريق إجازة لمدة يومين.
ويدرك تشافي أن فريقه يجب أن يتحسن في عدة جوانب بعد تحليل المباراة ضد ريال مدريد، لكنه يدرك أيضًا أن برشلونة يقوم بأشياء كثيرة بشكل جيد ويسير على الطريق الصحيح.
وسيكون الثلاثي، ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي، جاهزًا يوم السبت أمام ريال سوسيداد، ويأمل أن ينضم كل من بيدري وفرينكي دي يونغ إلى المجموعة.
وبعد 11 جولة يملك ريال مدريد 28 نقطة في الصدارة مع جيروما، وفاز الميرنغي 9 مرات وتعادل مرة وخسر مرة، بينما يملك برشلونة 24 نقطة من الفوز 7 مرات والتعادل 3 مرات وخسارة وحيدة.