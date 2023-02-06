تطورات حالة مصابي ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي
يعاني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من صداع في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي المصري يوم الأربعاء حيث سيغيب العديد من اللاعبين الرئيسيين بسبب الإصابة.
ولن يسافر حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافعون إيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي إلى المغرب اليوم الإثنين لكن الثلاثة الأوائل قد يكونون متاحين لمباراة نهائية محتملة يوم السبت إذا تأهل ريال مدريد.
في حين قالت صحيفة "ماركا" إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سيسافر مع لاعبي ريال مدريد للمغرب.
وأوضحت الصحيفة أن بنزيما سيبقى على مقاعد البدلاء أمام الأهلي وهناك احتمالات أمامه للوصول إلى النهائي يوم السبت ولهذا السبب سيسافر مع زملائه، لكن أنشيلوتي لن يجبره على ذلك وسينتظر التطور لتقييم ما إذا كان سيلعب في النهائي (حال التأهل).
وخاض فاسكيز وميندي عدة مباريات بسبب إصابات طويلة الأمد، لكن من غير المتوقع أن يغيب بنزيما وميليتاو، اللذان استبدلا بإصابات في الساق في فوز ريال مدريد على فالنسيا يوم الخميس، لفترة طويلة.
ولا يعاني كورتوا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال فترة الإحماء لخسارة مفاجئة يوم الأحد في مايوركا، من مشكلة طويلة الأمد وفقًا للفحوصات الطبية التي أجريت يوم الإثنين.
وسيبقى كورتوا وبنزيما وميليتاو في مدريد للعلاج لكن من المتوقع أن ينضموا لزملائهم في الفريق في الرباط في وقت لاحق من الأسبوع إذا سارت علاجاتهم كما هو مخطط لها.
ويعاني ريال مدريد مؤخرًا، بعد أن فاز بواحدة فقط من آخر ثلاث مباريات في الليغا، مما سمح لبرشلونة بتوسيع تقدمه في صدارة الترتيب إلى 8 نقاط.
وعلى الرغم من جميع الإصابات والجدول الزمني المزدحم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع كأس العالم للأندية سرعان ما يعقبها مواجهة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وكأس الملك ضد برشلونة وكذلك مباريات الليغا، قال المدرب كارلو أنشيلوتي إنهم سيذهبون لتحقيق المجد، على جميع الجبهات.