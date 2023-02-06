تطورات حالة مصابي ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي

يعاني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من صداع في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي المصري يوم الأربعاء حيث سيغيب العديد من اللاعبين الرئيسيين بسبب الإصابة.

ولن يسافر حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافعون إيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي إلى المغرب اليوم الإثنين لكن الثلاثة الأوائل قد يكونون متاحين لمباراة نهائية محتملة يوم السبت إذا تأهل ريال مدريد.

في حين قالت صحيفة "ماركا" إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سيسافر مع لاعبي ريال مدريد للمغرب.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما سيبقى على مقاعد البدلاء أمام الأهلي وهناك احتمالات أمامه للوصول إلى النهائي يوم السبت ولهذا السبب سيسافر مع زملائه، لكن أنشيلوتي لن يجبره على ذلك وسينتظر التطور لتقييم ما إذا كان سيلعب في النهائي (حال التأهل).