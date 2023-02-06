ماركا: إصابة تيبو كورتوا ليست خطيرة
قالت صحيفة "ماركا" أن تيبو كورتوا خضع لفحص بالموجات فوق الصوتية هذا الصباح، وأظهرت الفحوصات أن الإصابة أقل بكثير مما كان يعتقد.
وأكدت الصحيفة أن كورتوا لم يتم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية (حال التأهل)، رغم أن كل شيء سيعتمد على تطوره في الأيام المقبلة.
ولن يسافر الحارس البلجيكي إلى المغرب مع المجموعة ظهر اليوم، لكن لا يستبعد أن ينضم إلى الفريق يوم الخميس أو الجمعة إذا كانت الأحاسيس جيدة وتأهل ريال مدريد للنهائي.
وسيسافر لاعبو ريال مدريد، اليوم الإثنين، الساعة 19:00 بتوقيت وسط أوروبا، للعب نصف النهائي ضد الأهلي يوم الأربعاء.
وشعر كورتوا بعدم الراحة في الساق اليسرى خلال فترة الإحماء التي أجراها لاعبو ريال مدريد قبل مواجهة ريال مايوركا، حيث شارك مكانه آندري لونين.
ويمكن أن يلعب رجال أنشيلوتي 8 مباريات في أربع مسابقات مختلفة خلال فترة قصيرة، بواقع أربع مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتين في كأس العالم للأندية، وواحدة في كأس الملك وواحدة في دوري أبطال أوروبا.