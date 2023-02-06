ماركا: إصابة تيبو كورتوا ليست خطيرة

ولن يسافر الحارس البلجيكي إلى المغرب مع المجموعة ظهر اليوم، لكن لا يستبعد أن ينضم إلى الفريق يوم الخميس أو الجمعة إذا كانت الأحاسيس جيدة وتأهل ريال مدريد للنهائي.

وسيسافر لاعبو ريال مدريد، اليوم الإثنين، الساعة 19:00 بتوقيت وسط أوروبا، للعب نصف النهائي ضد الأهلي يوم الأربعاء.