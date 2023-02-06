ماركا: فينيسيوس جونيور مستهدف في الليغا

ألقت الصحف الإسبانية الضوء على الأزمة التي يعيشها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في ظل استهدافه من قبل لاعبي الفرق المنافسة والجمهور، وهو الأمر الذي تسبب في إبعاده عن تركيزه داخل المستطيل الأخضر.

وتعرض فينيسيوس جونيور لاستهداف من المدافعين خلال خسارة ريال مدريد 1-صفر في ضيافة ريال مايوركا، أمس الأحد، وحصل اللاعب البرازيلي على 10 أخطاء، وهو أكبر عدد يناله أي لاعب في مباراة هذا الموسم.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، والتي تسجل البيانات منذ موسم 2005-2006، فإنه قد مر 10 سنوات على تعرض لاعب من ريال مدريد لهذا العدد من الأخطاء في مباراة بالدوري، وهو ما حدث مع إيسكو في ظهوره الأول أمام ريال بيتيس في 2013.

وبلغ عدد الأخطاء ضد فينيسيوس قريبا من الرقم القياسي المسجل في الدوري لمصلحة جوستافو لوبيز لاعب سيلتا فيغو في 2007.