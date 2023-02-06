ماركا: فينيسيوس جونيور مستهدف في الليغا
ألقت الصحف الإسبانية الضوء على الأزمة التي يعيشها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في ظل استهدافه من قبل لاعبي الفرق المنافسة والجمهور، وهو الأمر الذي تسبب في إبعاده عن تركيزه داخل المستطيل الأخضر.
وتعرض فينيسيوس جونيور لاستهداف من المدافعين خلال خسارة ريال مدريد 1-صفر في ضيافة ريال مايوركا، أمس الأحد، وحصل اللاعب البرازيلي على 10 أخطاء، وهو أكبر عدد يناله أي لاعب في مباراة هذا الموسم.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، والتي تسجل البيانات منذ موسم 2005-2006، فإنه قد مر 10 سنوات على تعرض لاعب من ريال مدريد لهذا العدد من الأخطاء في مباراة بالدوري، وهو ما حدث مع إيسكو في ظهوره الأول أمام ريال بيتيس في 2013.
وبلغ عدد الأخطاء ضد فينيسيوس قريبا من الرقم القياسي المسجل في الدوري لمصلحة جوستافو لوبيز لاعب سيلتا فيغو في 2007.
وحصل لاعبو مايوركا على خمسة إنذارات، يوم الأحد، وارتكب الفريق 29 خطأ أمام ريال مدريد، وهو أكبر عدد من الأخطاء من فريق واحد بالمسابقة منذ نوفمبر 2020.
واحتسب 79 خطأ لمصلحة فينيسيوس (22 عاما) في المسابقة هذا الموسم، وهو يأتي على رأس القائمة في كل بطولات الدوري السبع الكبرى، كما إنه يتقدم بفارق كبير على مواطنه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، الذي حصل على 59 خطأ.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي يوم الأحد "الشيء الوحيد الذي يريد فينيسيوس فعله هو لعب كرة القدم".
وقالت صحيفة "ماركا" في تقريرها، إن "فينيسيوس مستهدف في الدوري الإسباني، اللاعب هو أكثر من تعرض للأخطاء في أوروبا، وقع ضده 79 خطأ في الليغا بمعدل خطأ كل 22 دقيقة، وهو ضعف الرقم الذي تحصل عليه في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم".
وأضافت الصحيفة: "هذا وضع لا يحدث في أوروبا، تزايدت الأخطاء ضد جونيور على مر السنين مع أهمية اللاعب في الفريق أصبحت الدفاعات أكثر عدوانية معه، التقدم مذهل، حيث انتقل من 21 خطأ تم تلقيها في الموسم الأول إلى 79 خطأ هذا الموسم بعد لعب 20 مباراة فقط، الموسم الماضي بأكمله تعرض لـ76 خطأ".
وتابع التقرير: "الأخطاء المستمرة التي يتلقاها فينيسيوس، تجعله يشتكي في مناسبات عديدة للحكام، وبعيدًا عن تدوين الملاحظات إنهم يشحنون اللاعب بمنحه البطاقات الملونة، إذ تحصل على بطاقته الصفراء الخامسة أمس ولن يتمكن من اللعب ضد إلتشي".
وأوضح: "تختلف الأرقام في الليغا كثيرًا عن دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتلق جونيور سوى 11 خطأ، أي واحدة كل 40 دقيقة، وأيضاً لم يتلق أي بطاقة صفراء، وهذا مثال واضح آخر على أن البيئة المحيطة به مختلفة تمامًا في دوري الأبطال، أما في كأس العالم فلم يتحصل على أي بطاقة وتلقى 7 أخطاء بمعدل 1.75 لكل مباراة".
آس
أما صحيفة "آس" فقد ذكرت في تقريرها، أن "الفوضى التي تحدث للاعب لها تأثيرها، وخارج البرنابيو فينيسيوس أصبح أقل تأثيرا، فاللاعب لم يسجل في 8 مباريات متتالية، ولأنه يعيش في قلب هذه النقاشات، فقد أصبح شخصا آخر مع أهداف وتمريرات أقل ومزيد من الأخطاء ضده".
وبدأ الهجوم على فينيسيوس جونيور منذ سبتمبر من السنة الماضية وقضية رقصته احتفالا بالأهداف والهتافات العنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد ومهاجمته من لاعبي الجار، وهو ما دفع ريال مدريد لإصدار بيان يدافع فيه عن نجمه الشاب ويدين العنصرية.