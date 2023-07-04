مرتضى منصور يعلن إلغاء اللجنة الفنية في نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ـ المعزول ـ والمفوض من مجلس إدارة النادي في اتخاذ القرارات، حل اللجنة الفنية في نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة ناديه إن هناك تضاربًا بين عمل اللجنة وعمل بعض أعضائها من الإعلاميين، مثل: خالد الغندور.