مرتضى منصور يعلن إلغاء اللجنة الفنية في نادي الزمالك
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ـ المعزول ـ والمفوض من مجلس إدارة النادي في اتخاذ القرارات، حل اللجنة الفنية في نادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة ناديه إن هناك تضاربًا بين عمل اللجنة وعمل بعض أعضائها من الإعلاميين، مثل: خالد الغندور.
وتابع كلما كتب أحدهم على صفحته الشخصية حول مفاوضات النادي مع لاعب تحدث مشاكل.
وأتم: "مع احترامي لخالد الغندور، ما يكتبه على صفحته الشخصية يسبب لنا مشاكل في قصة تعاقدات اللاعبين".
من جهته، رحب طارق يحيى عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي بقرار حل اللجنة، مؤكدًا أن وجودهم بها يجعلهم غير مرتاحين من الناحية الشخصية في التعامل مع الإعلام.
وتضم اللجنة الفنية في نادي الزمالك نجوم النادي السابقين أحمد عبدالحليم وحمادة عبداللطيف وخالد الغندور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف.
وشاركت اللجنة خلال الفترة الماضية في التعاقد مع المدرب الحالي للفريق الكولومبي أوسوريو.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر، إذ يطمح الفريق لتحقيق اللقب لتعويض موسمه المخيب.
وخسر الزمالك لقب الدوري والسوبر والكأس لصالح منافسه الأهلي، كما ودَّع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وسيشارك الموسم المقبل في الكونفدرالية الأفريقية بينما سيشارك الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال.