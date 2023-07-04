مرتضى منصور
مرتضى منصوربلدنا اليوم

مرتضى منصور يعلن إلغاء اللجنة الفنية في نادي الزمالك

تضم اللجنة الفنية في نادي الزمالك نجوم النادي السابقين أحمد عبدالحليم وحمادة عبداللطيف وخالد الغندور وطارق يحي وإسماعيل يوسف.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ـ المعزول ـ والمفوض من مجلس إدارة النادي في اتخاذ القرارات، حل اللجنة الفنية في نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة ناديه إن هناك تضاربًا بين عمل اللجنة وعمل بعض أعضائها من الإعلاميين، مثل: خالد الغندور.

مرتضى منصور
حسين لبيب يكذب تصريحات مرتضى منصور بشأن التواصل بينهما

وتابع كلما كتب أحدهم على صفحته الشخصية حول مفاوضات النادي مع لاعب تحدث مشاكل.

وأتم: "مع احترامي لخالد الغندور، ما يكتبه على صفحته الشخصية يسبب لنا مشاكل في قصة تعاقدات اللاعبين".

من جهته، رحب طارق يحيى عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي بقرار حل اللجنة، مؤكدًا أن وجودهم بها يجعلهم غير مرتاحين من الناحية الشخصية في التعامل مع الإعلام.

وتضم اللجنة الفنية في نادي الزمالك نجوم النادي السابقين أحمد عبدالحليم وحمادة عبداللطيف وخالد الغندور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف.

مرتضى منصور
إيقاف نبيل عماد دونغا لاعب الزمالك بعد احتفال خادش للحياء مع زيزو

وشاركت اللجنة خلال الفترة الماضية في التعاقد مع المدرب الحالي للفريق الكولومبي أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر، إذ يطمح الفريق لتحقيق اللقب لتعويض موسمه المخيب.

وخسر الزمالك لقب الدوري والسوبر والكأس لصالح منافسه الأهلي، كما ودَّع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وسيشارك الموسم المقبل في الكونفدرالية الأفريقية بينما سيشارك الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال.

رياضةة

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com