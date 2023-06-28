حسين لبيب يكذب تصريحات مرتضى منصور بشأن التواصل بينهما

وقال لبيب في بيان: "أؤكد تصحيحا لما ورد على لسان مرتضى منصور وما حاول البعض الترويج له كذبا أنني لم أبادر بالاتصال به طوال قرابة عامين مضوا وإنما تلقيت العديد من الاتصالات التليفونية منه فقمت بالرد على بعضها ومنهم مكالمة يوم الأحد السابق فتحدث عن أنه جدد مع أحمد الأحمر بناء على كلامي وذلك لمصلحة فريق كرة اليد وهذا رأيي الذي أعلنته".

وتابع لبيب: "بعد ذلك طلب مني التوقف عن إصدار بيانات والترشح ونزول الانتخابات وأنني لن أدفع قيمة تجديد اشتراك عضوية النادي، فأبلغته أنني جاهز تماما لنزول الانتخابات وأنني لا أقبل أن يدفع أحد عني شيئا وأنني سأكلف من يدفع الاشتراك ويستلم الكارنيهات".

وترأس لبيب الزمالك لمدة 7 أشهر خلال فترة تجميد مجلس مرتضى منصور في 2022 حقق خلالها النادي الأبيض نجاحات رياضية.

وواصل لبيب: "الحديث عن الانتخابات له وقته المناسب ويعلن عنه بالتشاور مع قامات ورموز النادي وأنا مستعد لهذا التكليف عندما يحين وقته في مواجهة أي شخص كائنًا من كان".

"محاولة إثارة قضايا أو نزاعات لإشغال الناس عن أوضاع النادي واجتزاء الحديث وتحريف مضمونه كذبا وإخراجه عن سياقه أصبحت حيلة بالية لا ينخدع بها أحد".