إيقاف نبيل عماد دونغا لاعب الزمالك بعد احتفال خادش للحياء مع زيزو

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز"، إن لجنة الانضباط قررت معاقبة دونغا لاعب الزمالك بالإيقاف 4 مباريات مع غرامة مالية.

وأكد المصدر أن العقوبة المالية سيتم تحديدها والإبلاغ بها مع الإعلان رسميًا عن قرار إيقاف دونغا، خاصة وأنه لم يتم إرسال قرار العقوبة إلى نادي الزمالك حتى الآن.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القادمة إيقاف اللاعب بشكل رسمي بعد الاستقرار على القيمة المالية للعقوبة.

واختتم المصدر تصريحاته على أن العقوبة استندت إلى نص المادة 23 من لائحة الانضباط، والتي تنص على الآتي: "إذا صدر منه سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، يُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1 – الإيقاف 2 - الغرامة بحد أدنى خمسون ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.. 3- الشطب.. 4- تغريمه قيمة ما تم إتلافه.