إيقاف نبيل عماد دونغا لاعب الزمالك بعد احتفال خادش للحياء مع زيزو
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف نبيل عماد دونغا، لاعب نادي الزمالك بسبب طريقة احتفاله "الخادشة للحياء" مع زميله أحمد مصطفى "زيزو" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.
والتقطت كاميرا المباراة احتفالًا خادشًا للحياء بين دونغا وزيزو بعد إحراز الأخير هدفًا للزمالك في شباك الاتحاد.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ"إرم نيوز"، إن لجنة الانضباط قررت معاقبة دونغا لاعب الزمالك بالإيقاف 4 مباريات مع غرامة مالية.
وأكد المصدر أن العقوبة المالية سيتم تحديدها والإبلاغ بها مع الإعلان رسميًا عن قرار إيقاف دونغا، خاصة وأنه لم يتم إرسال قرار العقوبة إلى نادي الزمالك حتى الآن.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القادمة إيقاف اللاعب بشكل رسمي بعد الاستقرار على القيمة المالية للعقوبة.
واختتم المصدر تصريحاته على أن العقوبة استندت إلى نص المادة 23 من لائحة الانضباط، والتي تنص على الآتي: "إذا صدر منه سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، يُعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1 – الإيقاف 2 - الغرامة بحد أدنى خمسون ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.. 3- الشطب.. 4- تغريمه قيمة ما تم إتلافه.
ومن المتوقع أن يتم تغريم اللاعب 50 ألف جنيه مصري بسبب تلك الواقعة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وهي البطولة الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم بعد خسارته للدوري ووداعه لبطولة أفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 31 مباراة متأخرًا بنقطة واحدة عن فيوتشر الثالث.