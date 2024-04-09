كشف مفاجأة غوارديولا لريال مدريد

وفاز سيتي حامل اللقب على ضيفه ريال 4-صفر في مايو الماضي ليفوز 5-1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي، لكن غوارديولا قال إن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيمثل تحديًا مختلفًا مع استعداده لمباراة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال غوارديولا للصحفيين "الأمر صعب. لأن الفوز على ريال مدريد مرتين بالطريقة ذاتها أمر مستحيل، لأنهم يتعلمون".

وتابع :"أتوقع أساليب لعب مختلفة في المباراة الواحدة. لديهم القدرة على الضغط العالي واللعب بشراسة. ريال مدريد خطير للغاية... الجميع يعرف قوتهم وتحولهم السريع خلال اللعب".

"في الوقت نفسه، لا يمكنك المجيء إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة. عليك أن تحاول النيل منهم وتسديد لكمة سريعة لهم وإجبارهم على الشعور بقدرتنا على التسجيل في أي وقت. نشعر بقوة وثقة كبيرتين".