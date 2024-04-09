كشف مفاجأة غوارديولا لريال مدريد
كشف برنامج الشيرينغيتو الإسباني، المفاجأة التي يعدها بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمنافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد.
ويحل مانستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في مباراة الذهاب بملعب سانتياغو برنابيو فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع القادم على ملعب الاتحاد.
ويعاني كل فريق من غياب اثنين من أفضل عناصره بسبب الإصابة، حيث يفتقد ريال مدريد كلًّا من ألابا وتيبو كورتوا، فيما يفتقد مانستر سيتي كايل ووكر وناثان آكي.
وفاز سيتي حامل اللقب على ضيفه ريال 4-صفر في مايو الماضي ليفوز 5-1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي، لكن غوارديولا قال إن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيمثل تحديًا مختلفًا مع استعداده لمباراة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.
وقال غوارديولا للصحفيين "الأمر صعب. لأن الفوز على ريال مدريد مرتين بالطريقة ذاتها أمر مستحيل، لأنهم يتعلمون".
وتابع :"أتوقع أساليب لعب مختلفة في المباراة الواحدة. لديهم القدرة على الضغط العالي واللعب بشراسة. ريال مدريد خطير للغاية... الجميع يعرف قوتهم وتحولهم السريع خلال اللعب".
"في الوقت نفسه، لا يمكنك المجيء إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة. عليك أن تحاول النيل منهم وتسديد لكمة سريعة لهم وإجبارهم على الشعور بقدرتنا على التسجيل في أي وقت. نشعر بقوة وثقة كبيرتين".
مفاجأة في التشكيل
وحسب برنامج الشيرينغيو، فإن غوارديولا ينوي عمل تغيير مفاجئ في التشكيل من خلال الدفع بماتيو كوفاسيتش بشكل أساسي على حساب جاك غريليش.
ووفقًا للبرنامج فإن الهدف من التغيير هو حماية خط الدفاع من خلال الدفع بلاعب وسط دفاعي إضافي على حساب لاعب وسط هجومي.
ومن المعروف، أن غريليش يشارك بشكل أساسي مع مانشستر سيتي فيما يعد كوفاسيتش لاعبًا احتياطيًّا.
وعاد غريليش مؤخرا من الإصابة وبدأ في استعادة مركزه الأساسي في التشكيل.