3 أشياء تجعل مانشستر سيتي في موقف أضعف من ريال مدريد

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة مكررة من تاريخ دوري أبطال أوروبا الحديث، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم.

النادي الملكي سيلعب أمام بطل الثلاثية التاريخية، والأخير قد أقصاه من آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة برباعية نظيفة.

لكن اعتبارات الثأر تلك لا تمثل الكثير في كرة القدم الحديثة، التي تتحدث فيها الأرقام والإحصائيات والتكتيك أكثر من أي شيئًا آخر.

المباراة ستلعب في ظروف بعيدة عن المثالية بالنسبة للفريقين، فلو سألت أحد عشاق الملكي، فسيتمنى لو تواجد تيبو كورتوا في مرمى فريقهم، أو دافيد ألابا في دفاعهم، وبالمثل لمانشستر سيتي الذي يعاني عدد الإصابات تقريبًا؛ إذ أصبح غياب كايل ووكر، وناثان آكي، أمرًا مسلمًا به ضد الملكي، بالإضافة إلى وجود شكوك بشأن يوسكو جافارديول.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات يعد واحدًا في صفوف الفريقين إلا أن النادي الملكي يملك حظوظًا أكبر بشكل واضح عن نظيره مانشستر سيتي.