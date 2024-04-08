روديغر يفسر "تصرفاته الغريبة" أثناء مراقبة هالاند
فسر المدافع الألماني أنطونيو روديغر تصرفاته الغريبة خلال مراقبة النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الموسم الماضي.
ونجح روديغر في السيطرة على هالاند في مباراة ذهاب نصف النهائي الموسم الماضي وحرمه من التسجيل وغاب عن الإياب بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وتعادل الفريقان 1/1 على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف النهائي وفاز مانشستر سيتي إيابًا 4/0 على ملعبه الاتحاد.
ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتقام مباراة الإياب يوم الـ17 من أبريل.
وخلال مراقبة هالاند تصرف روديغر بشكل غريب مثل وضع رأسه تحت هالاند، وعندما سئل عن ذلك قال المدافع الألماني: "هذه أشياء لا أخطط لها، إنه ببساطة الشعور يأتي لي، في النهاية ما سأفعله هو خوض مبارزة شخصية معه، أنا لاعب دفاعي ضد مهاجم خارق مثل هالاند".
ولعب روديغر 36 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي سجل فيها هدفين وصنع هدفين، علما أنه لعب 53 مباراة الموسم الماضي سجل فيها هدفين ولم يصنع.
وأضاف روديغر: "كانت مباراة جيدة على أرضنا العام الماضي في البرنابيو، قمنا جميعًا بعمل جيد في إبقاء هالاند بعيدًا، لم يتلق الكثير من التمريرات".
وأتم: "في المباراة التالية لم ألعب، لا يتعين على المدرب الاعتذار، بالنسبة لي، لديه فكرته وكلاعب يجب أن أتقبلها، خطة هذه المباراة ستكون هي نفسها كما في العام الماضي، في محاولة للسيطرة على اللاعبين الأكثر تعقيدًا وخطورة مثل دي بروين أو فودين أو هالاند".
وبسؤاله إن كان يشعر بأنه قائد دفاع ريال مدريد قال روديغر: "بالنسبة لي، من الصعب أن أتحدث عن نفسي كقائد، أحاول القيام بعملي، من بجانبي هو قرار المدرب، ناتشو هو قائدنا وتشواميني يقوم بعمل رائع".
وتابع: "علينا دائمًا أن نكون إيجابيين بشأن التأهل إلى الدور التالي، ستكون مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي لكننا ريال مدريد، نحن نثق في أنفسنا، لدينا ديناميكية جيدة، نحن عائلة وهذا ما علينا أن نظهر على أرض الملعب وأنا متأكد من أننا سنحقق ذلك".
وسجل هالاند 30 هدفًا وصنع ستة في 36 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، علما أنه سجل 52 هدفًا وصنع تسعة في 53 مباراة الموسم الماضي.
أما عن أصعب مهاجم واجهه فقال روديغر: ""كان من الصعب جدًّا مراقبة سيرجيو أغويرو، لكن الآن نتحدث عن هالاند، أعتقد أنه لاعب يعيش على التمريرات، أي أنه لا يمكنك التحكم في كل شيء، لكن في النهاية علينا أن نحاول السيطرة على أنفسنا في المنطقة بأفضل طريقه".
وعن مواجهة غد الثلاثاء قال مدافع ريال مدريد: "هناك مراحل يتعين علينا فيها الضغط بشكل أكبر للأمام، ومراحل أخرى يتعين علينا فيها الدفاع بشكل أكبر، نحن على استعداد للقيام بذلك بغض النظر عما يواجهنا"..