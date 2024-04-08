روديغر يفسر "تصرفاته الغريبة" أثناء مراقبة هالاند

فسر المدافع الألماني أنطونيو روديغر تصرفاته الغريبة خلال مراقبة النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الموسم الماضي.

ونجح روديغر في السيطرة على هالاند في مباراة ذهاب نصف النهائي الموسم الماضي وحرمه من التسجيل وغاب عن الإياب بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتعادل الفريقان 1/1 على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف النهائي وفاز مانشستر سيتي إيابًا 4/0 على ملعبه الاتحاد.

ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتقام مباراة الإياب يوم الـ17 من أبريل.

وخلال مراقبة هالاند تصرف روديغر بشكل غريب مثل وضع رأسه تحت هالاند، وعندما سئل عن ذلك قال المدافع الألماني: "هذه أشياء لا أخطط لها، إنه ببساطة الشعور يأتي لي، في النهاية ما سأفعله هو خوض مبارزة شخصية معه، أنا لاعب دفاعي ضد مهاجم خارق مثل هالاند".