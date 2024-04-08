سر صدمة هالاند بعد تقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد

تحت عنوان "هالاند يتتبع طريقه إلى مدريد"، رصدت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أسباب شعور النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، بالصدمة بعد الأنباء القوية التي تؤكد اقتراب كيليان مبابي من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.

وسجل هالاند 216 هدفًا في 271 مباراة في مسيرته، ويرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.

وتنتظر مانشستر سيتي، مباراة مهمة أمام ضيفه ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الإنجليزي لأن يكون هالاند في أفضل مستوياته من أجل مواصلة طريقه في المسابقة.

وقالت "آس": "يعيش هالاند فترة سعيدة للغاية في مانشستر سيتي، لكنه لا يفقد الأمل في إمكانية تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد يومًا ما، لديه عقد مع السيتي حتى عام 2027، والنادي الإنجليزي يتحرك بالفعل لتجديده".

وأضاف التقرير: "اعتبارًا من يونيو المقبل هناك شرط جزائي للأندية المهتمة بضم هالاند (أكثر من 250 مليون يورو)، ولكن هذا المبلغ ليس نفسه للأندية من خارج الدوي الإنجليزي".