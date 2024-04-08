سر صدمة هالاند بعد تقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد
تحت عنوان "هالاند يتتبع طريقه إلى مدريد"، رصدت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أسباب شعور النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، بالصدمة بعد الأنباء القوية التي تؤكد اقتراب كيليان مبابي من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.
وسجل هالاند 216 هدفًا في 271 مباراة في مسيرته، ويرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.
وتنتظر مانشستر سيتي، مباراة مهمة أمام ضيفه ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الإنجليزي لأن يكون هالاند في أفضل مستوياته من أجل مواصلة طريقه في المسابقة.
وقالت "آس": "يعيش هالاند فترة سعيدة للغاية في مانشستر سيتي، لكنه لا يفقد الأمل في إمكانية تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد يومًا ما، لديه عقد مع السيتي حتى عام 2027، والنادي الإنجليزي يتحرك بالفعل لتجديده".
وأضاف التقرير: "اعتبارًا من يونيو المقبل هناك شرط جزائي للأندية المهتمة بضم هالاند (أكثر من 250 مليون يورو)، ولكن هذا المبلغ ليس نفسه للأندية من خارج الدوي الإنجليزي".
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن "المبلغ يتناقص كل عام، وكل ذلك خطة وضعها وكيله السابق، الراحل مينو رايولا، ونفذتها محامية الشركة، رافاييلا بيمينتا، التي تدير الآن الوكالة وتمثل النجم النرويجي، والفكرة هي الاستمرار في الحفاظ على هذا الشرط الذي يسمح له بالذهاب إلى مدريد في حال تم تجديد عقده".
اقتراب مبابي من ريال مدريد
ونوهت الصحيفة إلى أنباء اقتراب مبابي من ريال مدريد بعد رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان جعلت هالاند يشعر بالصدمة، موضحة: "تلقى هالاند نبأ رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف كالصاعقة، كان هو ومحيطه يفكرون في تغيير محتمل للأجواء، من السيتي إلى مدريد، في صيف عام 2025، بعد أن قضى ثلاثة مواسم تحت قيادة بيب غوارديولا، ولكن الآن مع التأكد من أن مبابي سينتهي به المطاف في مدريد، تغير السيناريو تمامًا بسبب الشكوك بشأن قدرة مدريد على تحمل رواتب نجمين ضخمين مثل مبابي وهالاند دون تجاوز حدود اللعب المالي النظيف".
وخاض هالاند 7 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وسجل 6 أهداف، ونجح في التسجيل في 6 مناسبات ولم ينجح في التسجيل أمام النجم الأحمر الصربي فقط.