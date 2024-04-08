أزمة كبرى في مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

يواجه مانشستر سيتي أزمة كبرى عندما يحل ضيفًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

وتقام مباراة ذهاب ربع النهائي غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ17 من أبريل على ملعب الاتحاد.

ووفقًا للصحفي الإنجليزي سيمون ستون فإن يوشكو جفارديول وناثان آكي وكايل وكر لمم يتدربوا مع مانشستر سيتي هذا الصباح".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لن يتمكن من الاعتماد على أيٍّ من اللاعبين الثلاثة في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد باستثناء حدوث مفاجأة في اللحظة الأخيرة.

وكان ووكر أصيب في أوتار الركبة مع منتخب إنجلترا في الفترة الدولية، وغاب عن آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي في حين خرج جفارديول بين الشوطين في مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يحتفظ فيها غوارديولا بلاعب في جزء من التدريب المفتوح للجمهور بهدف إخفاء نواياه في المباراة.