أزمة كبرى في مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد
يواجه مانشستر سيتي أزمة كبرى عندما يحل ضيفًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.
وتقام مباراة ذهاب ربع النهائي غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ17 من أبريل على ملعب الاتحاد.
ووفقًا للصحفي الإنجليزي سيمون ستون فإن يوشكو جفارديول وناثان آكي وكايل وكر لمم يتدربوا مع مانشستر سيتي هذا الصباح".
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لن يتمكن من الاعتماد على أيٍّ من اللاعبين الثلاثة في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد باستثناء حدوث مفاجأة في اللحظة الأخيرة.
وكان ووكر أصيب في أوتار الركبة مع منتخب إنجلترا في الفترة الدولية، وغاب عن آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي في حين خرج جفارديول بين الشوطين في مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.
وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يحتفظ فيها غوارديولا بلاعب في جزء من التدريب المفتوح للجمهور بهدف إخفاء نواياه في المباراة.
وكان من المتوقع أن يغيب ووكر عن مباراة الذهاب رغم حاجة مانشستر سيتي لخدماته لإيقاف فينيسيوس جونيور.
لكن غياب ووكر إلى جانب جفارديول وناثان آكي سيمثل مشكلة دفاعية كبرى لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا.
وغاب آكي عن مباراتي مانشستر سيتي مع أستون فيلا وكريستال بالاس.
وإذا غاب الثلاثي ووكر وجفارديول وآكي عن مواجهو ريال مدريد فمن المرجح أن يلعب مانشستر سيتي بدفاع مكون من ريكو لويس ومانويل أكانجي في مركزي الظهير، وروبن دياس وجون ستونز في قلبي الدفاع.
ويلتقي ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث التقيا في نصف نهائي موسم 2021/2022 وكان التفوق لريال مدريد.
وتفوق مانشستر سيتي الموسم الماضي في نصف النهائي أيضًا بالتعادل 1/1 على ملعب سانتياغو برنابيو قبل الفوز 4/0 على ملعب الاتحاد.
وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز ثلاث مرات على مانشستر سيتي، في حين فاز النادي الإنجليزي أربع مرات، وتعادلا ثلاث مرات.