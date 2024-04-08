الغيابات "الرسمية" عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

واستدعى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مدافعه الكرواتي جوسكو جفارديول الذي غادر بين الشوطين أمام كريستال بالاس.

ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي، ففي موسم 2021/2022 كانت الغلبة لريال مدريد في نصف النهائي.

والموسم الماضي تفوق مانشستر سيتي في نصف النهائي أيضا قبل أن يفوز في النهائي 1/0 على إنتر ميلان.

وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز ثلاث مرات على مانشستر سيتي، في حين فاز النادي الإنجليزي أربع مرات، وتعادلا ثلاث مرات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 أبريل.

والمتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سيلاقي في نصف النهائي المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.