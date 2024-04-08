الغيابات "الرسمية" عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
أعلن ريال مدريد ومانشستر سيتي قائمتيهما لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضيفا على ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.
ووفقا للناديين فإن تيبو كورتوا وديفيد ألابا سيغيبان عن ريال مدريد في حين تأكد غياب كايل ووكر وناثان آكي عن مانشستر سيتي.
وكما كان متوقعا استدعى ريال مدريد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لمواجهة مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.
في المقابل تأكد غياب كايل ووكر عن مانشستر سيتي بعد إصابته مع منتخب إنجلترا.
واستدعى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مدافعه الكرواتي جوسكو جفارديول الذي غادر بين الشوطين أمام كريستال بالاس.
ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي، ففي موسم 2021/2022 كانت الغلبة لريال مدريد في نصف النهائي.
والموسم الماضي تفوق مانشستر سيتي في نصف النهائي أيضا قبل أن يفوز في النهائي 1/0 على إنتر ميلان.
وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز ثلاث مرات على مانشستر سيتي، في حين فاز النادي الإنجليزي أربع مرات، وتعادلا ثلاث مرات.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 أبريل.
والمتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سيلاقي في نصف النهائي المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وآرسنال.
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.