مهاجم المنتخب الجزائري يحقق إنجازا فريدا في ملاعب أوروبا

ساهم المهاجم الجزائري عربي هلال سوداني في فوز فريقه ماريبور السلوفيني (3 ـ 0) على حساب نادي روغاسكا ليصعد ماريبور إلى المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى السلوفيني برصيد 59 نقطة وذلك قبل أربع جولات على نهاية السباق.

وفضلا عن قيادة ماريبور للانتصار، حقق المهاجم المتوج مع منتخب محاربي الصحراء بلقب أمم إفريقيا 2019، إنجازا خاصا ليصبح أفضل هداف جزائري بالدوريات الأوروبية لا يزال قيد النشاط حتى الآن، وصاحب المركز الثاني كأكثر اللاعبين الجزائريين تسجيلا للأهداف في ملاعب الكرة الأوروبية لكل الأوقات.

وساهم عربي هلال سوداني (المولود في نوفمبر 1987 ) في سلسلة فريقه من المباريات المتتالية دون هزيمة في البطولة (11 مباراة) وسجل خلالها 6 أهداف، كما رفع رصيده في ترتيب هدافي الدوري السلوفيني إلى 13 هدفا في المركز الثالث.

وأصبح سوداني أفضل هداف جزائري في أوروبا برصيد 104 أهداف، فيما يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين الجزائريين في دوريات الدرجة الأولى الأوروبية، ولم يسبقه إلى ذلك سوى الأسطورة رشيد مخلوفي (151 هدفا)

ونشط عربي هلال سوداني في عديد الأندية الأوروبية حيث كانت بدايته في الدوري البرتغالي في 2012 مع نادي فيتوريا غيماريش عندما سجل أول أهدافه آنذاك في مرمى باكوش فيريرا.

وخلال 10 سنوات نشط المهاجم الجزائري في 4 دوريات أوروبية وسجل 13 هدفا في الدرجة الأولى البرتغالية مع فيتوريا غيماريش و69 هدفا في الدرجة الأولى الكرواتية مع دينامو زغرب، و9 أهداف في الدرجة الأولى اليونانية مع أولمبياكوس و13 هدفا في دوري الدرجة الأولى السلوفينية التي انتقل إليها في بداية موسم 2023 من بوابة ماريبور.