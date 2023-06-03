دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية أمام الأهلي في ثالث نهائي بينهما

سيخوض الوداد المغربي حامل اللقب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري في القاهرة غدا الأحد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في الاحتفاظ باللقب قبل مباراة الإياب بالدار البيضاء بعد أسبوع واحد.

ووصلت بعثة الوداد، صاحب الأفضلية المعنوية بعد حصد لقبين قاريين على حساب الأهلي عامي 2017 و2022، القاهرة يوم الأربعاء الماضي في رحلة مباشرة من الدار البيضاء حيث تدرب بطل أفريقيا ثلاث مرات باستاد 30 يونيو بصفوف شبه مكتملة.

وتعافى كل من المهاجم السنغالي جونيور سامبو والمدافع أرسين زولا القادم من الكونجو الديمقراطية بعد تعافيهما من الإصابة شأنهما شأن لاعب الوسط عبد الله حيمود.