دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية أمام الأهلي في ثالث نهائي بينهما
سيخوض الوداد المغربي حامل اللقب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري في القاهرة غدا الأحد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في الاحتفاظ باللقب قبل مباراة الإياب بالدار البيضاء بعد أسبوع واحد.
ووصلت بعثة الوداد، صاحب الأفضلية المعنوية بعد حصد لقبين قاريين على حساب الأهلي عامي 2017 و2022، القاهرة يوم الأربعاء الماضي في رحلة مباشرة من الدار البيضاء حيث تدرب بطل أفريقيا ثلاث مرات باستاد 30 يونيو بصفوف شبه مكتملة.
وتعافى كل من المهاجم السنغالي جونيور سامبو والمدافع أرسين زولا القادم من الكونجو الديمقراطية بعد تعافيهما من الإصابة شأنهما شأن لاعب الوسط عبد الله حيمود.
كما تعافى أيضا المهاجم إسماعيل مترجي الشقيق الأصغر لزهير صاحب الثنائية التاريخية في مرمى الحارس محمد الشناوي في آخر نهائي بين الفريقين.
ويغيب عن تشكيلة الوداد المدافع الجزائري حسين بنعيادة الذي يتم إعداده لمباراة العودة يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء إلى جانب الموقوف حميد أحداد.
ويطمح الوداد لإحراز هدف على الأقل مع تجنب استقبال أكثر من هدف مع التطلع لتحقيق ثالث لقب قاري على حساب الأهلي والرابع في تاريخه مقابل عشرة لبطل مصر وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب.
وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب الوداد، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن المباراة النهائية ستكون صعبة على الفريقين وستحسم من خلال تفاصيل صغيرة.
وأضاف فاندنبروك: "أي نهائي يظل صعبا علما بأننا سنواجه فريقا قويا اعتاد خوض المباريات النهائية في القارة في السنوات الماضية، أعتقد أن لاعبي الوداد بدورهم لعبوا عدة نهائيات مؤخرا، وبالتالي لديهم خبرة كبيرة في مثل هذه المناسبات".
وتابع: "بسبب الضغط قبل خوض الدور النهائي خففنا التدريبات قبل مباراة الغد التي لن تكون حاسمة، إذ نتطلع لدعم جماهيرنا في مباراة الإياب".
وأتم مدرب الوداد: "التفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة وكذلك المهارات الفردية علما بأن الوداد سبق له الفوز على الأهلي في مباراتين نهائيتين".
وطالب المدرب البلجيكي لاعبيه التحلي بالهدوء في مواجهة الأهلي، مؤكدا أن منافسه قد يخوض النهائي من أجل الثأر لخسارته العام الماضي.
وقال: "لعبنا أمام صن داونز وانتهت المباراة بالتعادل لكن المواجهة حُسمت بأفضلية الهدف خارج الأرض، لذلك لا توجد أي مميزات في لعب إياب النهائي على أرضنا باستثناء الجماهير التي سيكون لها ميزة كبيرة".