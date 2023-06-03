دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يعول على جماهيره لتحقيق فوز حاسم على الوداد

سيخوض الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات مباراة مهمة غدا الأحد في ذهاب الدور النهائي أمام ضيفه الوداد المغربي حامل اللقب في استاد القاهرة من أجل الثأر لخسارته في نهائي العام الماضي أمام المنافس ذاته وتدعيم رقمه القياسي في الفوز باللقب.

ويعول الأهلي على جماهيره الغفيرة التي ستحضر بالسعة الكاملة الحالية لاستاد القاهرة وعددها 50 ألف متفرج.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدف حتى يقترب من حسم اللقب لصالحه ويسهل مهمته في مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء.

ويأمل الأهلي في أن تساعده نتيجة مباراة الذهاب في حصد لقبه القاري 11 ليعوض خسارته للقب العام الماضي أمام الوداد ذاته.