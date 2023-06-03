دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يعول على جماهيره لتحقيق فوز حاسم على الوداد
سيخوض الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات مباراة مهمة غدا الأحد في ذهاب الدور النهائي أمام ضيفه الوداد المغربي حامل اللقب في استاد القاهرة من أجل الثأر لخسارته في نهائي العام الماضي أمام المنافس ذاته وتدعيم رقمه القياسي في الفوز باللقب.
ويعول الأهلي على جماهيره الغفيرة التي ستحضر بالسعة الكاملة الحالية لاستاد القاهرة وعددها 50 ألف متفرج.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدف حتى يقترب من حسم اللقب لصالحه ويسهل مهمته في مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء.
ويأمل الأهلي في أن تساعده نتيجة مباراة الذهاب في حصد لقبه القاري 11 ليعوض خسارته للقب العام الماضي أمام الوداد ذاته.
وشدد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على لاعبيه بضرورة استغلال أي فرصة تتاح أمام مرمى المنافس وترجمتها إلى أهداف والتخلي عن السلبية التي صاحبت الفريق في آخر ثلاث مباريات بالدوري المحلي.
وانتقد كولر لاعبيه بسبب تسجيل هدف واحد في مرمى سيراميكا كليوباترا رغم أنه سنحت للفريق 17 فرصة خلال المباراة المحلية.
وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت: "طالب كولر اللاعبين بالتركيز الشديد أمام مرمى المنافس خاصة أن مواجهة الوداد في القاهرة تحتاج إلى تسجيل الأهداف من أي فرصة".
ورغم أن كولر لم يعلن حتى الآن قائمة المباراة إلا أنه ترددت أنباء بشأن غياب الحارس والقائد محمد الشناوي بسبب عدم الجاهزية الفنية مع استبعاده من القائمة.
ولم يعلق الأهلي على تلك الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي، حيث تركت الإدارة للمدرب تحديد القائمة في الساعات الأخيرة قبل المباراة.
ورغم الشكوك بشأن مشاركة الشناوي في مباراة الغد لكن بطل مصر جاهز في وجود الحارسين علي لطفي ومصطفى شوبير.
ويعول الأهلي كثيرا على خط وسطه لحسم مباراتي الذهاب والإياب، خاصة وأن الفريق يمر بأفضل فتراته خلال الموسم الحالي بفضل تألق لاعبي خط الوسط وعلى رأسهم مروان عطية القادم من الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى جانب المالي أليو ديانغ وحمدي فتحي ومحمد مجدي "قفشة" صاحب هدف الفوز في نهائي 2020 في مرمى الزمالك قبل عامين.
وقال عطية إن الأهلي يعلم جيدا قوة الوداد وأهمية وصعوبة مباراة الذهاب، وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين درسوا الوداد جيدا.
وأضاف لموقع النادي على الإنترنت: "نحن حاليا نركز على مباراة الغد، والماضي يبقى ماضيا بكل أحداثه ونحن ننظر دائما للأمام ونسعى للتتويج بالبطولة هذا العام".
وأضاف: "الوداد فريق كبير ومحترم وإعدادنا للمباراة يشهد على احترامنا للمنافس، نعمل على التتويج بالبطولة وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين".
ويدير مباراة الغد الحكم الليبي معتز إبراهيم فيما سيتولى التونسي هيثم قيراط مسؤولية تقنية الفيديو.