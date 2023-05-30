ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟
قطع النادي الأهلي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري المصري بالفوز 1/0 على سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في الجولة الـ27 (مؤجلة) من المسابقة.
وسجل حسين الشحات الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة متقنة من محمود متولي.
ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 62 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط على بيراميدز الثاني الذي لعب 28 مباراة.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث وحصد 54 نقطة من 28 مباراة، ويحتل الزمالك، حامل لقب الموسمين الماضيين، المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.
وحقق الأهلي الفوز الـ19 وتعادل 5 مرات ولم يخسر حتى الآن.
ويملك الأهلي 42 لقبا في الدوري المصري، مقابل 14 لقبا للزمالك، و3 ألقاب للإسماعيلي
وتأتي مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.
كم نقطة يحتاج الأهلي للتتويج بالدرع؟
يحتاج الأهلي إلى 15 نقطة من 10 مباريات متبقية له، ليتوج رسميًا بلقب الدوري المصري دون النظر لنتائج باقي المنافسين.
وتتبقى للأهلي 10 مباريات أمام كل من فيوتشر، حرس الحدود، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، الإسماعيلي، الاتحاد، بيراميدز، المقاولون، حرس الحدود، على الترتيب.
وحسابيًا، يحتاج الأهلي للفوز بـ6 مباريات ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 77، وهو الرقم الذي لا يستطيع أحد من منافسيه الوصول إليه.
وتتبقى لبيراميدز 6 مباريات، إن فاز بها كلها سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، وهو ما لن يجعله ينافس، حال فاز الأهلي بـ6 من الـ 10 مباريات المتبقية.