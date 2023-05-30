ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟

قطع النادي الأهلي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري المصري بالفوز 1/0 على سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في الجولة الـ27 (مؤجلة) من المسابقة.

وسجل حسين الشحات الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة متقنة من محمود متولي.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 62 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط على بيراميدز الثاني الذي لعب 28 مباراة.