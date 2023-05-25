موقف الشناوي وكهربا من المشاركة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتابع: "الحارس علي لطفي يعاني من شد في الخلفية، التواجد في ذهاب النهائي قد يكون صعبًا، الحارس الرابع حمزة علاء تبين أنه يعاني من قطع في الغضروف، لكن يمكن اللعب رغم وجوده".

وأتم شوبير: "حمزة علاء في موقف حرج جدا لأن عنده بطولة أفريقيا لأنه حارس المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "يتبقى على المستوى الأفريقي الأول مصطفى شوبير، لكني أشفق عليه جدا، سيلعب مباراتين في الدوري، وقد يكون المرشح الأول حظا للعب مباراة الذهاب ضد الوداد، وأعتقد أن مصطفى مخلوف غير مقيد أفريقيًا".

وختم شوبير: "علي لطفي قد يكون جاهزا على دكة البدلاء في الذهاب، والشناوي يجتهد للمباراة الأولى، ومحمود كهربا يعاني من الإجهاد ولم يشارك في المران".