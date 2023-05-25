موقف الشناوي وكهربا من المشاركة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الحارس محمد الشناوي من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الأهلي منافسه الوداد يوم الأحد 4 يونيو في ذهاب النهائي، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 11 يونيو.
وقال شوبير: "محمد الشناوي يعاني من شد في عضلة السمانة، شد قوي شوي، الشناوي طلب لعب النهائي، لكن مشاركته في الذهاب تبلغ 50%".
وتابع: "الحارس علي لطفي يعاني من شد في الخلفية، التواجد في ذهاب النهائي قد يكون صعبًا، الحارس الرابع حمزة علاء تبين أنه يعاني من قطع في الغضروف، لكن يمكن اللعب رغم وجوده".
وأتم شوبير: "حمزة علاء في موقف حرج جدا لأن عنده بطولة أفريقيا لأنه حارس المنتخب الأولمبي".
وأضاف: "يتبقى على المستوى الأفريقي الأول مصطفى شوبير، لكني أشفق عليه جدا، سيلعب مباراتين في الدوري، وقد يكون المرشح الأول حظا للعب مباراة الذهاب ضد الوداد، وأعتقد أن مصطفى مخلوف غير مقيد أفريقيًا".
وختم شوبير: "علي لطفي قد يكون جاهزا على دكة البدلاء في الذهاب، والشناوي يجتهد للمباراة الأولى، ومحمود كهربا يعاني من الإجهاد ولم يشارك في المران".