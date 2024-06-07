الأردن يتأهل للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم بالفوز على طاجيكستان

على أرضية ستاد عمان الدولي، افتتح علي علوان التهديف، وأحرز الهدف الأول لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 51، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب الأردني عند الدقيقة 69.

واختتم إبراهيم سامي بالهدف الثالث في الدقيقة 94، ليخطف بطاقة التأهل لمنتخب النشامى.