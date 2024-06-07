الأردن يتأهل للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم بالفوز على طاجيكستان
تأهل منتخب الأردن للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المشتركة، بعد الفوز على نظيره طاجيكستان بنتيجة 3/0، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
على أرضية ستاد عمان الدولي، افتتح علي علوان التهديف، وأحرز الهدف الأول لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 51، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب الأردني عند الدقيقة 69.
واختتم إبراهيم سامي بالهدف الثالث في الدقيقة 94، ليخطف بطاقة التأهل لمنتخب النشامى.
بهذا الفوز يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، خلف منتخب السعودية.
بينما يتواجد طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ويلاقي منتخب الأردن نظيره السعودي في منافسات الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل.