سبب "فيزيائي" يحرم برشلونة من لامين يامال

وقضية حالة يامال البدنية ليست جديدة في برشلونة، ولا تخصه وحده، فهناك خطط مشابهة لكل لاعبي الفريق صغار السن مثل كوبارسي أيضًا، لكن الأمر مختلف بالنسبة ليامال كونه لاعبًا أساسيًّا الآن.

ووفقًا لموندو ديبورتيفو، زاد طول يامال البالغ من العمر 16 عامًا بمقدار 10 سنتيمترات في العام الماضي، وهي حقيقة تؤكد أنه لا يزال بعيدًا عن النمو البدني الكامل، ولهذا السبب، وفي ظل السوابق المثيرة للقلق مع اللاعبين الشباب في الفريق، أصبح برشلونة حذرًا فيما يخص تعريضه لمباريات كرة القدم مرتفعة المستوى.

ويعرف برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم أهمية الاهتمام بيامال رغم أنه لو كان الأمر متروكًا له، لكان خاطر بكل شيء كما اعترف مؤخرًا.

ولا يتعلق الأمر فقط بالتدريب الذي يتكيف مع تطور الجسد، ولكن أيضًا بالتحكم في الضغط الناتج عن الاضطرار إلى تحمل المسؤوليات والتعرض لوسائل الإعلام وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لصبي يبلغ من العمر 16 عامًا.