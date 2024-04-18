صدمة لريال مدريد قبل الكلاسيكو الحاسم
يواجه ريال مدريد مشكلة قبل مباراة برشلونة الحاسمة الأحد القادم في كلاسيكو الدوري الإسباني والذي سيحدد بنسبة كبيرة مصير لقب الليغا هذا الموسم.
ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد الأحد القادم، حيث يتفوق النادي الملكي الإسباني بفارق 8 نقاط عن البلوغرانا أصحاب المركز الثاني بـ70 نقطة.
ويرغب برشلونة في الفوز بهذه المباراة من أجل تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد والعودة بقوة إلى المنافسة على اللقب مجددًا.
وحال حقق ريال مدريد الفوز سوف يقترب بشكل كبير من حسم اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه الكتالوني.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور يشعر ببعض الإنزعاجات وأن مشاركته أمام برشلونة هي محل شك بشكل كبير.
وتأتي معلومات سبورت بعد ساعات من تأكيدات صحيفة أتلتيك أن اللاعب سليم ولا يعاني من إصابة هو وزميله داني كارفخال.
وغادر كارفخال وفينيسيوس الملعب أمس أمام مانشستر سيتي بعد شعورهما ببعض الانزعاجات وعدم الراحة.
ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن موقف اللاعبين من التدريبات أو المباريات القادمة، كما لم تتضح الأمور بسبب عدم عودة الفريق إلى التدريبات بعد.
ومن غير المرجح أن يغامر كارلو أنشيلوتي بأي لاعب مصاب أمام برشلونة، حيث سيشارك اللاعب غير المصاب فقط في ظل تأهل النادي لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعد خوسيلو وإبراهيم دياز الأقرب لتعويض فينيسيوس حال تأكد أنباء إصابته.
وقال مصدر لصحيفة أتلتيك بعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، إن كارفخال وفينيسيوس كانا يرقصان في غرفة خلع الملابس بعد التأهل.