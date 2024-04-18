صدمة لريال مدريد قبل الكلاسيكو الحاسم

وحال حقق ريال مدريد الفوز سوف يقترب بشكل كبير من حسم اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه الكتالوني.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور يشعر ببعض الإنزعاجات وأن مشاركته أمام برشلونة هي محل شك بشكل كبير.

وتأتي معلومات سبورت بعد ساعات من تأكيدات صحيفة أتلتيك أن اللاعب سليم ولا يعاني من إصابة هو وزميله داني كارفخال.

وغادر كارفخال وفينيسيوس الملعب أمس أمام مانشستر سيتي بعد شعورهما ببعض الانزعاجات وعدم الراحة.

ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن موقف اللاعبين من التدريبات أو المباريات القادمة، كما لم تتضح الأمور بسبب عدم عودة الفريق إلى التدريبات بعد.