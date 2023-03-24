الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة تونس ضد ليبيا
يستضيف ملعب (حمادي العقربي) اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس وليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي تونس وليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فإلى السطور القادمة.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) في رادس الساعة 21:30 بتوقيت تونس، 22:30 بتوقيت ليبيا.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بده.
ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، وفاز نسور قرطاج على حساب غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 وتعادل مع بوتسوانا خارج ملعبه دون أهداف.
ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ليبيا صاحب المركز الثالث بفوزه على بوتسوانا بنتيجة 1-0 وخسارته أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-2.
ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
تاريخ المواجهات
بدأت مواجهات المنتخبين في دورة الألعاب العربية العام 1957 وفاز منتخب تونس على حساب ليبيا بنتيجة 4-3 ثم تجدد الموعد في تصفيات أمم أفريقيا 1976 وتبادلا الفوز بنتيجة 1-0 وصعد منتخب تونس بركلات الترجيح.
وتفوق منتخب ليبيا في تصفيات أولمبياد 1980 بالفوز بنتيجة 3-0 بعد الخسارة بنتيجة 0-1، وفاز المنتخب الليبي بنتيجة 2-0 في كأس الأمم الأفريقية 1982.
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1986 وفاز منتخب تونس بنتيجة 1-0، كما تغلب منتخب ليبيا بنتيجة 2-0، وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز منتخب تونس بنتيجة 1-0 وتعادلا دون أهداف.
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وفاز منتخب تونس بنتيجة 4-1 ثم تغلب بنتيجة 5-2.
أسلحة تونس
يخوض منتخب تونس مواجهته الأولى منذ المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي ودع خلالها من الدور الأول.
وقال جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نسعى لتحقيق الفوز والتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وحاولت الضخ ببعض العناصر الجديدة".
وتشهد تشكيلة منتخب تونس العديد من التغييرات بخروج بعض العناصر المخضرمة، مثل: وهبي الخزري وطه الخنيسي وفرجاني ساسي والحارس معز حسن وغيلان الشعلالي.
ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه نادر الغندري ومنتصر الطالبي وياسين مرياح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط وجدي كشريدة يمينا وعلي معلول يسارا وثنائي الارتكاز عيسى العيدوني وإلياس السخيري، مع ثلاثي خط الهجوم يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري ومحمد علي بن رمضان.
أوراق ليبيا
يأمل منتخب ليبيا بقيادة مدربه الجديد حمدي بطاو لتحقيق الفوز على حساب تونس ومفاجأة نسور قرطاج في عقر داره.
وقال حمدي بطاو في تصريحات تليفزيونية قبل اللقاء، إنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل عن هذه المجموعة خلال المواجهات الأربع المتبقية له في التصفيات.
ويعتمد منتخب ليبيا على تشكيلة تضم حارس المرمى معاذ اللافي، وأمامه الرباعي طلال فرحات ومحمود بن والي وأحمد التربي ومحمد المنير في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المعتصم المصراتي وإسماعيل التاجوري ومؤيد اللافي وفي الهجوم محمد صولة وحمدو الهوني وأنيس سلتو.
وقال أحمد المصلي، مهاجم منتخب ليبيا الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، خاصة أن المنتخب التونسي يسعى لتحقيق الفوز على ملعبه، كما أن المنتخب الليبي يأمل حصد نتيجة إيجابية.
وأوضح أن المنتخب الليبي يسعى لتحقيق الفوز على حساب تونس ولديه بعض العناصر المحترفة خارج البلاد قد تساعده، خاصة حمدو الهوني الذي يلعب في الترجي ويعلم خبايا الكرة التونسية.