الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة تونس ضد ليبيا

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس وليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي تونس وليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فإلى السطور القادمة.