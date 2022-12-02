بعد هدفه التاريخي في فرنسا.. وهبي الخزري ينهي مسيرته مع منتخب تونس

وأخفقت تونس في بلوغ دور الستة عشر لكأس العالم في ست مشاركات، لكنها حققت ثالث انتصاراتها في 18 مباراة، وكان بفضل هدف رائع من الخزري.

وقالت شبكة beIN SPORTS إن الخزري البالغ عمره 31 عاما قرر وضع حد لمسيرته في المنتخب التونس وذلك بعد تسع سنوات مثل خلالها الفريق الأفريقي، حيث خاض 74 مباراة بقميص تونس سجل خلالها 25 هدفا و 14 تمريرة حاسمة، بما في ذلك 3 أهداف في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 ليعادل الرقم القياسي للسعودي سامي الجابر أفضل لاعب عربي يسجل أهدافا في تاريخ المونديال والذي عادل مواطنه سالم الدوسري هذا الرقم بهدفه في المكسيك.