بعد هدفه التاريخي في فرنسا.. وهبي الخزري ينهي مسيرته مع منتخب تونس
أعلن وهبي الخزري صاحب هدف تونس الثمين في مرمى فرنسا خلال الفوز 1/0 في ختام مباريات "نسور قرطاج" في مونديال قطر اعتزاله دوليا.
وفاز المنتخب العربي 1/0 على فرنسا حاملة اللقب في ختام منافسات المجموعة الرابعة في الريان، لكن الخروج المبكر من البطولة قلل من قيمة الانتصار.
وأخفقت تونس في بلوغ دور الستة عشر لكأس العالم في ست مشاركات، لكنها حققت ثالث انتصاراتها في 18 مباراة، وكان بفضل هدف رائع من الخزري.
وقالت شبكة beIN SPORTS إن الخزري البالغ عمره 31 عاما قرر وضع حد لمسيرته في المنتخب التونس وذلك بعد تسع سنوات مثل خلالها الفريق الأفريقي، حيث خاض 74 مباراة بقميص تونس سجل خلالها 25 هدفا و 14 تمريرة حاسمة، بما في ذلك 3 أهداف في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 ليعادل الرقم القياسي للسعودي سامي الجابر أفضل لاعب عربي يسجل أهدافا في تاريخ المونديال والذي عادل مواطنه سالم الدوسري هذا الرقم بهدفه في المكسيك.
وقال الخزري: "أخبرت المجموعة بعد المباراة (أمام فرنسا)، في الفندق في اجتماع كبير أنه الوقت المناسب بعد 5 كؤوس أفريقية وكأس العالم مرتين. لقد جعلت والدي وعائلتي وزوجتي وأولادي فخورين. كان اللعب لبلدي استثنائيًا. لقد جعلت الشعب التونسي فخورًا، على ما أعتقد".
وأضاف "يُعد الفوز على منتخب فرنسا من أفضل اللحظات في مسيرتي. أشكر كل التونسيين الذين وقفوا خلفي، واللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة".
ويعد الخزري أبرز لاعب تونسي في أوروبا، رغم أنه خاض معظم مسيرته في أندية متوسطة في فرنسا.
وبدأ الخزري مسيرته مع باستيا ولعب معه أكثر من 150 مباراة خلال خمسة مواسم قبل انتقاله إلى بوردو في 2014. ولعب موسما ونصف الموسم مع سندرلاند، الذي سجل معه أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك مانشستر يونايتد العام 2016، قبل أن يعود إلى فرنسا في 2017 معارا إلى ستاد رين.
وصنع الخزري اسما كبيرا في فرنسا خلال أربع سنوات مع سانت إيتيان قبل أن ينضم الصيف الماضي إلى مونبلييه.