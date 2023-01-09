"سبورت": فلورنتينو بيريز يفكر في إعادة زيدان لريال مدريد على حساب أنشيلوتي
قالت صحيفة "سبورت" إن أبواب ريال مدريد ستكون مفتوحة أمام المدرب زين الدين زيدان لقيادة الفريق مجددًا خلفًا للمدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وحسب الصحيفة، فإن أنشيلوتي يدرك أنه إذا لم يفز بأي لقب هذا الموسم مع ريال مدريد، فإنه لن يبقى السنة الأخيرة في عقده، وسيكون زيدان المرشح المفضل لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.
وأشارت إلى أن زيدان انتصر على أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء في ثلاث مراحل، واحدة كلاعب واثنتان كمدرب.
ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد، انتظر المدرب الفرنسي بصبر لتولي تدريب منتخب بلاده، لكن المدرب الحالي ديدييه ديشامب جدد عقده حتى 2026.
وذكرت "سبورت" أن تجديد عقد ديشامب يغلق الأبواب أمام زيدان حتى عام 2026 على الأقل.
وترك زيدان تدريب ريال مدريد في مايو 2021 ويريد الآن العودة رغم أنه سبق أن رفض عدة عروض أبرزها من باريس سان جيرمان.
وأوضحت "سبورت" أن العودة إلى ريال مدريد يمكن أن تحقق تطلعات زيدان لأنه يعرف النادي تمامًا ويعرف فلسفته ويعرف كيف يدير غرفة ملابس مليئة بـ"الغرور".
ويحظى زيدان، البالغ من العمر 50 عامًا بالاحترام من اللاعبين الذين يعاملونه باحترام وإعجاب، وستكون عودته حافزًا لفريق يبدو أنه فقد جوعه بعد ثنائية الموسم الماضي كما ذكرت الصحيفة.
وعودة زيدان لتدريب ريال مدريد سيكون ضحيته راؤول غونزاليز، الذي يقود حاليًا ريال مدريد كاستيا.
ووفقًا لتقرير "سبورت"، فإن فلورنتينو بيريز لديه أولوياته، وقد يكون زيدان خطة الطريق لريال مدريد إذا لم يلب أنشيلوتي التوقعات بنهاية الموسم الحالي.
وستكون الفرصة أمام ريال مدريد للتتويج بأول ألقاب 2023، حيث سيلعب مع فالنسيا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وحال الفوز سيتأهل ريال مدريد للنهائي وسيلاقي الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس.
وبقي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بعدما خسر 1/2 أمام فياريال، في حين فاز برشلونة 1/0 على أتلتيكو مدريد وابتعد قليلًا في جدول الترتيب ويتقدم بـ3 نقاط على ريال مدريد.
وبعد مشاركته في كأس السوبر الإسباني في السعودية، سيلاقي ريال مدريد منافسه فياريال مجددًا، وهذه المرة في كأس ملك إسبانيا، ثم سيلعب في الليغا مع أتلتيك بلباو وريال سوسيداد وفالنسيا.