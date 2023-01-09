"سبورت": فلورنتينو بيريز يفكر في إعادة زيدان لريال مدريد على حساب أنشيلوتي

وأشارت إلى أن زيدان انتصر على أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء في ثلاث مراحل، واحدة كلاعب واثنتان كمدرب.

ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد، انتظر المدرب الفرنسي بصبر لتولي تدريب منتخب بلاده، لكن المدرب الحالي ديدييه ديشامب جدد عقده حتى 2026.

وذكرت "سبورت" أن تجديد عقد ديشامب يغلق الأبواب أمام زيدان حتى عام 2026 على الأقل.