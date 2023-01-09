تشواميني وألابا يغيبان عن ريال مدريد بالسوبر الإسباني في السعودية للإصابة

ويستهل ريال مدريد مشواره في كأس السوبر بمواجهة فالنسيا، يوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي. وحال التأهل للنهائي سيواجه المتأهل من مباراة برشلونة وريال بيتيس، يوم الأحد 15 يناير، على استاد الملك فهد الدولي.

وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.