تشواميني وألابا يغيبان عن ريال مدريد بالسوبر الإسباني في السعودية للإصابة
أعلن ريال مدريد قائمته المشاركة في كأس السوبر الإسباني التي تقام في السعودية.
وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الفرنسي أوريلين تشواميني، والنمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.
ويستهل ريال مدريد مشواره في كأس السوبر بمواجهة فالنسيا، يوم الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي. وحال التأهل للنهائي سيواجه المتأهل من مباراة برشلونة وريال بيتيس، يوم الأحد 15 يناير، على استاد الملك فهد الدولي.
وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.
وعاد ريال مدريد بخسارة من فياريال بنتيجة 1/2 في الدوري الإسباني، في حين فاز برشلونة 1/0 على أتلتيكو مدريد ليتصدر النادي الكتالوني جدول ترتيب الليغا برصيد 41 نقطة ويتقدم بـ3 نقاط على ريال مدريد الثاني.