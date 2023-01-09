فالفيردي يطالب أنشيلوتي بإعادته إلى مركزه الأصلي
أفاد برنامج "Relevo" الإسباني بأن فيديريكو فالفيردي طلب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعادته إلى مركزه المفضل.
وبحسب البرنامج فإن اللاعب القادم من أوروغواي طلب من أنشيلوتي أن يلعب أكثر في مركزه المُفضل في خط الوسط.
وأوضح أن فكرة اللعب كجناح هجومي بدأت في إثارة قلق فالفيردي بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن فالفيردي يسعد بمساعدة الفريق في أي مركز مطلوب، لكنه لا يريد أن يكون الخيار الأول في مركز الجناح.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فالفيردي البالغ من العمر 24 عامًا شارك مع ريال مدريد الموسم الحالي في 23 مباراة بواقع 1826 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 4.
ومنذ عودته للعب بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم حقق ريال مدريد فوز صعبًا على بلد الوليد بنتيجة 2/0 في الليغا، و1/0 على كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا قبل أن يخسر 1/2 أمام فياريال في الليغا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد يوم الأربعاء مع فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحال الفوز سيلعب في النهائي مع الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس.
وبعد ذلك سيلعب ريال مدريد مجددًا مع فياريال في كأس إسبانيا ثم مع أتلتيك بلباو وريال سوسيداد وفالنسيا في الليغا.