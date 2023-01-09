فالفيردي يطالب أنشيلوتي بإعادته إلى مركزه الأصلي

وأوضح أن فكرة اللعب كجناح هجومي بدأت في إثارة قلق فالفيردي بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن فالفيردي يسعد بمساعدة الفريق في أي مركز مطلوب، لكنه لا يريد أن يكون الخيار الأول في مركز الجناح.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فالفيردي البالغ من العمر 24 عامًا شارك مع ريال مدريد الموسم الحالي في 23 مباراة بواقع 1826 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 4.