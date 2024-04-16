الاتحاد يصدم كريم بنزيما

وجَّه مسؤولو نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي صدمة إلى الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق، برفضهم إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للفريق الأول.

بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد، إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط تضارب الأنباء بشأن رغبته في الرحيل عن "العميد".

ومؤخرًا شنّ غريسي بنزيما، شقيق النجم الفرنسي، هجومًا على المدرب مارسيلو غاياردو، معتبرًا أنه "لا يحترم كرة القدم".

وكتب عبر إنستغرام: "كريم بنزيما يلعب على الجهة اليسرى، إنَّها جريمة ليس لها أي معنى.. كرة القدم يجب أن تُحترم".

جاء ذلك على هامش هزيمة الاتحاد أمام الهلال 1-4، في نهائي كأس السوبر السعودي.