الاتحاد يصدم كريم بنزيما
وجَّه مسؤولو نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي صدمة إلى الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق، برفضهم إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للفريق الأول.
بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد، إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط تضارب الأنباء بشأن رغبته في الرحيل عن "العميد".
ومؤخرًا شنّ غريسي بنزيما، شقيق النجم الفرنسي، هجومًا على المدرب مارسيلو غاياردو، معتبرًا أنه "لا يحترم كرة القدم".
وكتب عبر إنستغرام: "كريم بنزيما يلعب على الجهة اليسرى، إنَّها جريمة ليس لها أي معنى.. كرة القدم يجب أن تُحترم".
جاء ذلك على هامش هزيمة الاتحاد أمام الهلال 1-4، في نهائي كأس السوبر السعودي.
ووفقًا لما نقله موقع "كووورة"، عن مصدر في الاتحاد، فإن "إدارة النادي متمسكة بالمدرب الأرجنتيني ولا تخطط لرحيله بنهاية الموسم".
وأوضح المصدر، أن "الرئيس التنفيذي بالنادي دومينغو سواريز يثق تمامًا في غاياردو، وكذلك رامون بلانيس المدير الرياضي الذي يرى أن الظروف تسببت في النتائج السلبية، ولم تخدم المدرب الأرجنتيني".
يذكر أن علاقة بنزيما بمدربه توترت قبل أشهر، وأبعد غاياردو اللاعب من معسكر للفريق، قبل أن يعود إلى التشكيلة الأساسية. لكنه لا يزال يواجه مشكلات على الملعب، إذ سجل هدفًا واحدًا منذ منتصف ديسمبر.
بنزيما الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، رفض مقارنة ناديه الحالي بناديه السابق ريال مدريد، قائلًا: "أحتاج إلى مساعدة في الملعب. لا أستطيع الفوز بمباراة بمفردي".
كما قال عبد الرحيم، شقيق ووكيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد في حوار مع "كووورة" مؤخرًا، أن "بنزيما طالب إدارة الاتحاد بإبعاد المدرب غاياردو، وعدد من اللاعبين على رأسهم حمد الله".