ممثلة هندية تثير جدلا بشأن ارتباطها بكريم بنزيما (صور)

لكن بنزيما يواجه صعوبات في هز الشباك في الأشهر الأخيرة، وسجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لكنه سجل هدفًا واحدًا فقط في عام 2024.

وكانت هناك تقارير حول خلافه مع المدير الفني مارسيلو غالاردو، وتأخر بنزيما في العودة إلى النادي بعد عطلة منتصف الموسم، بعد شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

ومع ذلك، انتهى الأمر باللاعب البالغ من العمر 36 عاما بالبقاء في الاتحاد.

وبشكل عام، سجل بنزيما 13 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع الاتحاد حتى الآن، علما أنه وقّع للعميد حتى يونيو 2026.

وخسر الاتحاد 1/4 أمام الهلال قبل أيام في نهائي كأس السوبر السعودي، ويلتقي الفريقان مجددا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 30 أبريل.

والموسم الحالي، فاز الهلال على الاتحاد خمس مرات، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي.