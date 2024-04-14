شقيق عبد الرزاق حمد الله يثير جدلًا بتصريحاته ضد بنزيما

وواصل شقيق حمد الله هجومه :"أليس بنزيما مَن أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس".

وأردف :" بنزيما هو الذي لم يعد إلى معسكر الاتحاد بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك، كما إنه أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن؟".

وقوبلت تصريحات شقيق حمد الله الهجومية بغضب كبير للغاية من قَبل إداريي وجمهور نادي الاتحاد السعودي وحتى مِن الإعلاميين المقربين من النادي.