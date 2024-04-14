شقيق عبد الرزاق حمد الله يثير جدلًا بتصريحاته ضد بنزيما
تسبب عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي في موجة جدل بسبب تصريحاته الأخيرة.
وشنَّ عبد الرحيم حمد الله هجومًا على إدارة نادي الاتحاد وعلى كريم بنزيما مهاجم الفريق بشكل غير مسبوق.
وقال عبد الرحيم حمد الله في تصريحات نشرها موقع "كووورة" " إن بنزيما لا يريد شقيقه ربما لأن عبد الرزاق يسجل أكثر منه.
وتابع :"هذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء غاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".
وواصل شقيق حمد الله هجومه :"أليس بنزيما مَن أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس".
وأردف :" بنزيما هو الذي لم يعد إلى معسكر الاتحاد بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك، كما إنه أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن؟".
وقوبلت تصريحات شقيق حمد الله الهجومية بغضب كبير للغاية من قَبل إداريي وجمهور نادي الاتحاد السعودي وحتى مِن الإعلاميين المقربين من النادي.
وغرَّد الإعلامي السعودي محمد البكيري على تصريحات شقيق حمد الله:" أعيد واكرر طالما نادي الاتحاد ليس له رأس يقوده، لن تعرف كيف يفكر، ولن تدري إلى أين سيذهب، وسترى الكل يتدخل في شأنه".
وعلق حساب أبو جاد سفياني :"شقيق حمدالله 'عبد الرحيم' كالعادة يظهر في الأزمات وهذه المرة خرج بتصريحات للدفاع عن شقيقه بعد خبر طلب بنزيما رحيل شقيقه"
وتابع "عبد الرحيم قال إن كريم كان وراء طرد نون سانتو، وضيَّع مجهود الفريق بتضييعه لضربات الجزاء وباهدافه العكسية وأخذ الرقم 9 وشارة القيادة دون استئذان"