شقيق عبدالرزاق حمد الله يشن هجوما على بنزيما
شن عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم نادي الاتحاد السعودي، هجوما على الفرنسي كريم بنزيما، نجم "العميد"، مشددا على أن الكرة والرياضة السعودية لم تستفد منه في أي شيء.
وخسر الاتحاد في وجود بنزيما أمام الهلال برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي.
وجاء هجوم عبد الرحيم حمد الله في حواره لموقع "كووورة"، بعدما سئل عن التقارير التي تتحدث عن عدم رغبه كريم بنزيما في اللعب بجانب شقيقه، ليوضح: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء غاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".
وأضاف: "أليس بنزيما من أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس، وهو الذي لم يعد إلى معسكر الفريق بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك، كما أنه أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن؟".
وتابع: "هل هذا اللاعب يعطي الانطباع والسلوك الحسن؟ كيف يكون حرًا يفعل ما يشاء داخل أروقة النادي؟.. وأرى أن المسؤول عن الصفقة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، فلم تستفد منه الكرة والرياضة السعودية في أي شيء".
وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد، حاملا الكرة الذهبية، وسط توقعات بإضافة مذهلة لناديه الجديد والدوري السعودي، لكن النتائج كانت مخيبة.
ورغم أنه بدأ بشكل مثالي إلا أن بنزيما سرعان ما تراجع مستواه كما ابتلي بعدد من الإصابات.
كان بنزيما قد أعلن بشكل صريح عدم رضاه عن مستوى الفريق، مبررا تراجع مستواه، بأنه لا يلعب في ريال مدريد، كما أن زملاءه في الاتحاد ليسوا لاعبي ريال مدريد.