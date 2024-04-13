شقيق عبدالرزاق حمد الله يشن هجوما على بنزيما

شن عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم نادي الاتحاد السعودي، هجوما على الفرنسي كريم بنزيما، نجم "العميد"، مشددا على أن الكرة والرياضة السعودية لم تستفد منه في أي شيء.

وخسر الاتحاد في وجود بنزيما أمام الهلال برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء هجوم عبد الرحيم حمد الله في حواره لموقع "كووورة"، بعدما سئل عن التقارير التي تتحدث عن عدم رغبه كريم بنزيما في اللعب بجانب شقيقه، ليوضح: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء غاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".