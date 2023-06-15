الفيفا: فينيسيوس جونيور يقود لجنة رسمية لاقتراح عقوبات ضد العنصرية
كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، عن تحرك لافت تجاه الحوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم أخيرًا، وخاصة في إسبانيا.
وقال إنفانتينو في تصريحات لرويترز اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين حيث سيكون دور تلك اللجنة اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.
وأضاف إنفانتينو عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل "لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورًا عند حدوث ذلك، هذا يكفي".
كانت مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني شهدت هتافات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور وهو ما خلق أجواءً مشحونة في المباراة انتهت بطرده.
وأعلن فالنسيا لاحقًا منع المشجعين المتورطين في الهتافات العنصرية من دخول ملعب النادي مدى الحياة.
وطالب فينيسيوس جونيور وعدد كبير من نجوم كرة القدم بضرورة وضع عقوبات أشد قسوة تجاه السلوك العنصري بعدما أصبحت العقوبات الحالية غير كافية.
ونال فينيسيوس جونيور تعاطفًا عالميًّا بعد أحداث مباراة فالنسيا.
وأكد إنفانتينو أنه طلب من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم.
وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم :"يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانًا، نحن جادون في ذلك".
وأتم "نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة للتحدث مع فينيسوس بشكل شخصي في هذا الأمر".