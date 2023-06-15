الفيفا: فينيسيوس جونيور يقود لجنة رسمية لاقتراح عقوبات ضد العنصرية

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، عن تحرك لافت تجاه الحوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم أخيرًا، وخاصة في إسبانيا.

وقال إنفانتينو في تصريحات لرويترز اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين حيث سيكون دور تلك اللجنة اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.