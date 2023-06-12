رسميا.. فينيسيوس جونيور يحصل على قميص رقم "7" في ريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد بشكل رسمي تغيير أرقام قمصان بعض لاعبي الفريق أبرزهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وردريغو، بدءًا من الموسم المقبل.

وكشف الموقع أن فينيسيوس سيرتدي الرقم "7"، الذي ارتداه سابقًا قدوته كريستيانو رونالدو، فيما سيذهب رقمه القديم "20" إلى فران غارسيا، الذي انضم رسميًّا، اليوم الإثنين، لصفوف الميرنغي.

وكانت جماهير ريال مدريد دائمًا ما تطالب بأن يرتدي فينيسيوس القميص رقم 7 في الموسم المقبل، خاصة بعد تأكد رحيل البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل، الذي كان يرتدي القميص رقم 7.

بينما يرتدي رودريغو القميص رقم "11"، حيث كشفت تقارير سابقة أنه كان ينتظر الحصول على الرقم "10" حال رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق، الذي تردد أنه يفكر في قبول عرض قدم له من أحد أندية الدوري السعودي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.