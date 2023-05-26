أزمة العنصرية ضد فينيسيوس: قبول طعن فالنسيا.. وحبس 3 شباب

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا وذلك بعدما تم استقبال اللاعب بترديد "أنت قرد" عند مدخل الملعب من قبل عشرات المشجعين.

لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت يوم الثلاثاء إغلاق الملعب جزئيًا بسبب الإهانات العنصرية التي وجهتها الجماهير ضد لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مباراة "الليغا" التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وبعد تقديم استئناف أمس الخميس، قررت اللجنة تقليص فترة إغلاق مدرج كيمبس بملعب ميستايا من خمس إلى ثلاث مباريات.