أزمة العنصرية ضد فينيسيوس: قبول طعن فالنسيا.. وحبس 3 شباب
قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، قبول طعن فالنسيا جزئيًا وقلصت فترة إغلاق مدرج كيمبس بملعب ميستايا من خمس إلى ثلاث مباريات.
وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا وذلك بعدما تم استقبال اللاعب بترديد "أنت قرد" عند مدخل الملعب من قبل عشرات المشجعين.
لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت يوم الثلاثاء إغلاق الملعب جزئيًا بسبب الإهانات العنصرية التي وجهتها الجماهير ضد لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مباراة "الليغا" التي أقيمت يوم الأحد الماضي.
وبعد تقديم استئناف أمس الخميس، قررت اللجنة تقليص فترة إغلاق مدرج كيمبس بملعب ميستايا من خمس إلى ثلاث مباريات.
حبس 3 شباب بتهمة توجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس
من جهة أخرى أمرت رئيسة محكمة التحقيقات رقم 10 بفالنسيا بمثول 3 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاماً المتهمين بجريمة كراهية بعدما تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي أمامها للاستماع لأقوالهم لبدء محاكمتهم، وذلك بعدما وجهوا إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، خلال مواجهة فريق فالنسيا بـ"الليغا".
كما ستستمع رئيسة المحكمة لأقوال النجم البرازيلي عبر الفيديو كونفرانس بصفته الشخص المعتدى عليه، وذلك حسبما أعلنت محكمة العدل العليا في فالنسيا في بيان لها لم تعلن خلاله عن موعد تلك التحقيقات.
أيضاً اتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة عقب تلقيها بلاغاً من اللواء الإقليمي للمعلومات التابع للهيئة العليا للشرطة في فالنسيا بوجود جريمة كراهية محتملة.
وتقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) بشكوى تضم نفس الاتهامات والوقائع.
وساعد النادي الشرطة في التعرف على 3 من المشجعين الذي أطلقوا تلك الهتافات وتم القبض عليهم وأعلن النادي منعهم من دخول الملعب "مدى الحياة".
كما اعتقلت الشرطة الوطنية في إسبانيا أربعة أشخاص لتورطهم في واقعة وضع لافتة مناهضة لريال مدريد وتعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر بالقرب من المدينة الرياضية للنادي الأبيض في يناير الماضي/كانون الثاني الماضي، قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ولكن أمس أمرت محكمة في مدريد بالإفراج المؤقت عنهم.
ومع ذلك، اتهمت المحكمة المعتقلين بجريمة الكراهية ومنعتهم من الاقتراب من اللاعب ومكان عمله وملعبي سانتياغو برنابيو وسيفيتاس متروبوليتانو في مباريات محددة.