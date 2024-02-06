بعدما أثار غضبا في هونغ كونغ.. ميسي يرد بصراحة على التساؤلات

واحتشد عشرات الآلاف من الجماهير في الملعب لمتابعة ميسي الذي راقب زملاءه يفوزون على الفريق المحلي بأربعة أهداف لهدف واحد.

ومع تدخل حكومة هونغ كونغ التي طالبت باستفسار عما حدث، رد ليونيل، خلال مؤتمر صحفي عُقد في اليابان، قبل مباراة إنتر ميامي وفيسيل كوبي الودية، على كل التساؤلات.

وقال ميسي لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء : "الحقيقة هي أنه كان من سوء الحظ أنني لم أتمكن من التواجد في مباراة هونغ كونغ".

وأشار ميسي إلى أنه في يوم 29 يناير، خلال المباراة الأولى في المملكة العربية السعودية، ضد الهلال، شعر بعدم الراحة في العضلة الضامة.

وواصل: "في المباراة التالية ضد النصر، لعبت الدقائق التي لعبتها لأرى كيف أشعر، لقد قمت بإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي وتبين أنني مصاب في العضلة الضامة".

وأردف : "لسوء الحظ، هذه أشياء تتعلق بكرة القدم، وفي أي مباراة يمكن أن نتعرض لإصابة، هذا ما حدث لي، ولم أتمكن بسببه من لعب مباراة هونغ كونغ، إنه أمر مؤسف لأنني أرغب دائمًا في المشاركة، أريد أن أكون متواجدا، خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها".