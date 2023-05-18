ديوكوفيتش: الجيل الجديد من لاعبي التنس وصل

قال نوفاك ديوكوفيتش إن "تحول الأجيال" الذي طال انتظاره قد حدث أخيرا في عالم تنس الرجال، بعد أن خسر المصنف الأول عالميا أمام الدنماركي هولغر رونه البالغ عمره 20 عاما في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة.

وسيطر "الثلاثة الكبار"، ديوكوفيتش ورافا نادال وروجر فيدرر، على بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن السن والإصابة كانا يطاردان اللاعبين الثلاثة في السنوات الأخيرة.

وخسارة ديوكوفيتش المصنف الأول 6/2 و4/6 و6/2 أمام رونه أمس الأربعاء تعني أنه لأول مرة منذ 19 عاما لن يخوض اللاعب الصربي ولا نادال المصاب نهائي روما.