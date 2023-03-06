انسحاب ديوكوفيتش من بطولة إنديان ويلز للتنس لرفض طلبه دخول أمريكا

أعلن مسؤولون أن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، انسحب رسميا من بطولة إنديان ويلز، في إشارة إلى رفض طلبه دخول الولايات المتحدة بتصريح خاص لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19.

وطلب اللاعب الصربي، أحد أشهر الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس، تصريحا خاصا من الحكومة الأمريكية الشهر الماضي للعب بمنافسات الأساتذة في إنديان ويلز وميامي.

وقال منظمون في بيان خلال وقت متأخر يوم الأحد: "المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش انسحب من نسخة 2023، وسيحل محله نيكولوز باسيلاشفيلي".

وتمنع الولايات المتحدة حاليا الأجانب غير الحاصلين على تطعيم من دخول البلاد، ومن المتوقع رفع هذه القيود عند انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد في 11 مايو أيار المقبل.