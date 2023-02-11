ديوكوفيتش يسعى للحصول على إذن خاص لدخول أمريكا لخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي للتنس

قال جورجه، شقيق اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أحد أبرز الرياضيين غير المطعمين ضد فيروس كورونا في العالم، إنه تقدم بطلب للحصول على إذن خاص لدخول الولايات المتحدة لخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة للتنس.

وتشترط الولايات المتحدة تلقي المسافرين جوا من الأجانب لقاحا ضد فيروس كورونا، ولا يُتوقع رفع هذا الشرط قبل بدء إجراءات سحب قرعة الدور الرئيسي في التاسع من مارس آذار المقبل.

وتقام بطولة ميامي المفتوحة من 22 مارس آذار حتى الثاني من أبريل نيسان المقبلين.

ودخل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا قائمة المشاركين في بطولة إنديان ويلز هذا الأسبوع وذلك بعد فوزه بالبطولة خمس مرات.

وقال جورجه لوكالة الأنباء الصربية تانيوغ: "يتعين على نوفاك الحصول على إذن خاص لأن الولايات المتحدة لا تزال تمنع دخول الأشخاص غير الملقحين، وهو أمر لا يصدق ببساطة لأن العالم بأسره مفتوح والفعاليات الرياضية تحدث بمشاركة الرياضيين المحصنين وغير الملقحين على حد سواء".

"قدم نوفاك جميع الوثائق المطلوبة، وقد صرح مديرو بطولات إنديان ويلز وميامي علنا بأنهم يريدون نوفاك في تلك البطولات وأنهم يريدون حضوره".

"لم يتبق سوى أيام قليلة قبل اتخاذ القرار وما تبقى لنا أن نفعله هو الأمل في نتيجة إيجابية".