ديوكوفيتش أم نادال؟.. الجدل حول أفضل لاعب في تاريخ التنس سينتقل إلى بطولة فرنسا المفتوحة

استعرض نوفاك ديوكوفيتش الفائز بلقب أستراليا المفتوحة للتنس جائزة البطولة حول حدائق القصر الحكومي بملبورن، اليوم الإثنين، بعد أن عزز لقبه العاشر هناك من الجدل حول أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

وقد لا يتم الوصول إلى نتيجة نهائية في هذا الجدل، لكن إذا كان الأمر يتعلق فقط بعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى، فإن التنافس سينتقل الآن إلى بطولة فرنسا المفتوحة، حيث يتقاسم البطل الصربي وغريمه رافائيل نادال الصدارة برصيد 22 لقبا.

وفي الوقت الذي فرض فيه ديوكوفيتش سيطرته في الملاعب الزرقاء في ملبورن بارك، فإن الملاعب الرملية الحمراء في رولان غاروس هي المكان المفضل للنجم الإسباني نادال، المنافس الآخر على لقب الأفضل في التاريخ، وإلى جانب أيضا روجر فيدرر الذي حصد 20 لقبا بالبطولات الكبرى.

ولقد اعتزل فيدرر، وأرسل تهنئته إلى ديوكوفيتش على إنستغرام وكتب "جهد مذهل، مرة أخرى!"، لكن نادال عاد إلى إسبانيا للخضوع للعلاج من أحدث إصابة في سلسلة الإصابات التي عطلت مسيرته.