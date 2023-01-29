ديوكوفيتش بطلا لأستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة على حساب تيتيباس
عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بتغلبه 6-3 و7-6 و7-6 على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في النهائي الذي أقيم في ملعب رود ليفر، اليوم الأحد.
وبهذا يعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى بلقبه رقم 22 متساويا مع رافائيل نادال، ويعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.
وفي تكرار لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2021، فاز ديوكوفيتش 6-3 و7-6 و7-6 على ملعب رود ليفر ليستعيد صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
وكانت الأجواء حماسية، إذ احتشدت جماهير كلا اللاعبين في المدرجات وشجعوهما كما لو كانت مباراة كرة قدم.
لكن كانت الغلبة لصيحات مشجعي ديوكوفيتش عندما تقدم اللاعب الصربي 5-صفر في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة قبل أن يحسم الفوز بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط لم يتمكن تيتيباس من إعادتها داخل الملعب.
وبعد مصافحة منافسه قفز إلى المنطقة المخصصة لفريق عمله في المدرجات ليعانق والدته قبل أن تنهمر دموعه.