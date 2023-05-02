ديوكوفيتش سيشارك في أمريكا المفتوحة بعد انتهاء فترة التطعيم الإجباري

سيكون بوسع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام، بعدما قالت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين إنها ستنهي ضرورة حصول المسافرين القادمين من الخارج على التطعيم ضد كوفيد-19 بدءا من 11 مايو أيار.

وكان ديوكوفيتش، وهو من بين أشهر الرياضيين الرافضين للحصول على اللقاح، قد غاب عن بطولة أمريكا المفتوحة 2022 لأنه كان إجباريا من أجل السماح للمسافر الأجنبي بدخول البلاد.