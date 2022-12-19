ما سبب خسارة بيج رامي للقب مستر أولمبيا 2022؟

حسم الإيراني هادي شوبان لقب مستر أولمبيا 2022، بينما اكتفى المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" حامل لقب آخر نسختين بالمركز الخامس.

وقال موقع essentiallysports إنه رغم أن بيج رامي لم يتعرض لأي إصابات كبيرة، إلا أنه لم يستطع التدريب لمدة 6 أشهر بسبب مشكلة متعلقة بالكتف في عام 2019.

وقال مصدر إن "بيج رامي كانت لديه كتل من العضلات في فخذه، على الرغم من أنه بدا أفضل في النهائيات، كانت هناك بعض الأوضاع على خشبة المسرح، حيث بدا وكأنه يكافح من أجل الوصول إلى أفضل وضع للعضلات وأعتقد أن هذا كان نتيجة إصابته".

ومنح "بيج رامي" معجبيه بصيص أمل. لكن أحلامهم تحطمت عندما حصل لاعب كمال الأجسام على المركز الخامس في النهائيات.