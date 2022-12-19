ما سبب خسارة بيج رامي للقب مستر أولمبيا 2022؟
حسم الإيراني هادي شوبان لقب مستر أولمبيا 2022، بينما اكتفى المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" حامل لقب آخر نسختين بالمركز الخامس.
وقال موقع essentiallysports إنه رغم أن بيج رامي لم يتعرض لأي إصابات كبيرة، إلا أنه لم يستطع التدريب لمدة 6 أشهر بسبب مشكلة متعلقة بالكتف في عام 2019.
وقال مصدر إن "بيج رامي كانت لديه كتل من العضلات في فخذه، على الرغم من أنه بدا أفضل في النهائيات، كانت هناك بعض الأوضاع على خشبة المسرح، حيث بدا وكأنه يكافح من أجل الوصول إلى أفضل وضع للعضلات وأعتقد أن هذا كان نتيجة إصابته".
ومنح "بيج رامي" معجبيه بصيص أمل. لكن أحلامهم تحطمت عندما حصل لاعب كمال الأجسام على المركز الخامس في النهائيات.
تحول غير متوقع للأحداث
كانت ظاهرة غريبة حقا تراجع حامل اللقب في أخر نسختين لمستر أولمبيا أربعة مراكز ليحتل المركز الخامس، وبصرف النظر عن أدائه، يتساءل المشجعون أيضًا عن الميول السياسية في عملية صنع القرار.
وأضاف المصدر "الكثير من الناس يرون أن بيج رامي لم يفعل الكثير لتأكيد لقبه، لم يكن يظهر بقوة، ولم يكن نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الأسابيع التي سبقت مستر أولمبيا".
مهما كان السبب، بعد لقبين متتاليين لمستر أولمبيا، تبين أن موسم "بيج رامي" لعام 2022 لم يكن سوى كارثة، وانتهت مسابقة 2022 بتتويج هادي شوبان باللقب وتجريد بيج رامي من لقبه.
واحتل شوبان المركز الأول، فيما جاء ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر في المركز الثالث، وبراندون كيري رابعًا.
وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار، وبيج رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.
وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.