بيج رامي في المركز الخامس.. هادي شوبان يتوج بلقب بطل مستر أولمبيا 2022 (فيديو)

جاء البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بلقب "بيج رامي"، في المركز الخامس، ليخسر لقب مستر أولمبيا 2022 بعد منافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، بفئة الوزن المفتوح.

ولم يتمكن بيج رامي من التفوق على الأمريكي ديريك لانسفورد، والإيراني هادي شوبان، الذي نال المركز الأول، ليفقد جائزة الـ"ساندو" بعد فوزه في النسختين الأخيرتين.

وجاء في المركز الأول هادي شوبان، والثاني ديريك لانسفورد، والثالث نيك واكلر، والرابع براندون كيري، والخامس بيج رامي.