من هو هادي شوبان الذي جرد بيج رامي من لقب مستر أولمبيا؟

تُوج الإيراني هادي شوبان بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022، اليوم الأحد، حيث جرد المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" من لقبه الذي أحرزه على مدار العامين الماضيين، ليحتل المركز الخامس في الترتيب النهائي.

واحتل شوبان المركز الأول، فيما جاء ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر في المركز الثالث، وبراندون كيري رابعًا.

وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار، وبيج رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.

وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.