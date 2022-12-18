من هو هادي شوبان الذي جرد بيج رامي من لقب مستر أولمبيا؟
تُوج الإيراني هادي شوبان بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022، اليوم الأحد، حيث جرد المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" من لقبه الذي أحرزه على مدار العامين الماضيين، ليحتل المركز الخامس في الترتيب النهائي.
واحتل شوبان المركز الأول، فيما جاء ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر في المركز الثالث، وبراندون كيري رابعًا.
وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار، وبيج رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.
وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.
وشوبان هو لاعب كمال أجسام إيراني، من مواليد قرية ابنو الإيرانية عام "1987"، ويبلغ من العمر 35 عاما، وحصد العديد من الألقاب وشارك في الكثير من البطولات حتى نال حلمه في تحقيق لقب مستر أولمبيا 2022.
ووفقا لما ذكره موقع "generationiron"، فإن مسيرة اللاعب الإيراني شوبان تعد واحدة من أكثر الرحلات المدهشة في تاريخ كمال الأجسام الحديث، حيث كان دائما متواجدًا في المراكز الخمسة الأولى بالمسابقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ليصبح بطل مستر أولمبيا 2022 ليتوج بجائزة الـ"ساندو".
وبدأت مسيرة شوبان بقوة في 2017 حيث نال الميدالية الفضية ببطولة جائزة آسيا الكبرى للعبة.
وفي 2019 حقق المركز الثالث في بطولة مستر أولمبيا، وفي 2020 جاء بالمركز الرابع، ثم في عام 2021 جاء بالمركز الثالث، ليتوج مسيرته الرائعة بالمركز الأول في عام 2022.
مستر أولمبيا
وانطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 1965، وحصد الأمريكي لاري سكوت اللقب في أول عامين.
لكن الفائز الأشهر بلقب مستر أولمبيا كان وسيظل أرنولد شوارزنيغر، نجم هوليوود والحاكم الأسبق لولاية كاليفورنيا، إذ سيطر على لقب مستر أولمبيا أعوام: 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975 ثم أعلن اعتزاله، لكنه عاد من الاعتزال بشكل مفاجئ بعد 5 سنوات وحصد لقب 1980.