سيمونا هاليب تطلب جلسة استماع أمام محكمة مستقلة بعد اتهام إضافي بشأن المنشطات

طالبت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا سابقا، بمحاكمة بواسطة محكمة مستقلة، بعد اتهام الوكالة الدولية لنزاهة التنس لها بانتهاك آخر ومنفصل لبرنامج التنس لمكافحة المنشطات أمس الجمعة.

وأُوقفت اللاعبة (31 عاما)، بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة سابقا، مؤقتا منذ أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن ثبت تعاطيها عقار روكساوستات المعزز للدم في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وطالبت هاليب هيئة مكافحة المنشطات في التنس بالسماح لها بتبرئة ساحتها وشككت في التأخير الطويل في جلسة استماعها بعد حرمانها من حق الاستماع اليها من قبل محكمة مستقلة.