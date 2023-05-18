لأول مرة.. نادال يغيب عن بطولة رولان غاروس

ولن يلعب نادال بطولة "رولان غاروس"؛ لعدم استعادة لياقته كاملة بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.

وقال نادال للصحفيين، اليوم الخميس: "برنامج التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا المفتوحة لم يسر كما كنت أتمنى وأصبحت المشاركة في رولان جاروس مستحيلة.

وأضاف: "في هذه اللحظة، لن أتمكن من المشاركة في رولان غاروس. مع كل ما تمثله هذه البطولة في مسيرتي يمكنكم تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي".

وتابع: "أتطلع إلى أن أكون جاهزا بنسبة مئة في المئة العام المقبل الذي أعتقد أنه سيكون الأخير في مسيرتي الاحترافية".

وواصل: "ليس لدي أي نية لمواصلة اللعب في الأشهر القليلة المقبلة".

واختتم الإسباني البالغ 36 عاماً: "لن أحدد موعدا لعودتي. سأرى كيف يستجيب جسدي ... إذا كان بوسعي العودة في نهاية العام لكأس ديفيز".