رولان غاروس تستخدم الذكاء الصناعي لمواجهة التنمر والإساءة للاعبين
قال منظمون اليوم الإثنين إن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ستوفر للاعبين في نسخة هذا العام أداة مجانية للحد من رسائل الكراهية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لمواجهة التنمر والمضايقات عبر الإنترنت.
وقال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه سيلجأ لاستخدام الذكاء الصناعي لتخفيف التعليقات التي يتلقاها اللاعبون على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف في بيان "ضمن استراتيجيته لحماية الصحة العقلية والنفسية للاعبين قرر الاتحاد الفرنسي التعاون مع مؤسسة (بودي غارد) لمحاربة التنمر الإلكتروني".
وتابع "سيقوم فريق من اللغويين بإنشاء أنماط كلمات تمكن النظام من التحديث في الوقت الفعلي وفقا لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحليل السياق بشكل أكبر".
وقال الاتحاد الفرنسي إنه سيلجأ لهذه التقنية لحماية جميع الحسابات الرسمية الخاصة به وببطولة رولان غاروس على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حسابات اللاعبين الذين اختاروا تفعيل هذه الأداة خلال فرنسا المفتوحة ولمدة أسبوع على الأقل بعد نهاية البطولة.
ومنصات التواصل الاجتماعي التي ستخضع لهذه التقنية هي فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب وتيك توك وديسكورد.
وقالت كارولين فلايسييه مديرة الاتحاد الفرنسي: "لن نقبل أي شكل من أشكال العنف في بطولتنا".
وأضافت: "نحن فخورون جدا بأن نكون أول بطولة من الأربع الكبرى تقدم للاعبين حلا يحميهم بكفاءة من التنمر عبر الإنترنت".
وتابعت: "نريد حماية اللاعبين من كل الأمور التي تضرهم لتمكينهم من أن يكونوا في ذروة الاستعداد النفسي والذهني عندما يتنافسون في البطولة".