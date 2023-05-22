رولان غاروس تستخدم الذكاء الصناعي لمواجهة التنمر والإساءة للاعبين

قال منظمون اليوم الإثنين إن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ستوفر للاعبين في نسخة هذا العام أداة مجانية للحد من رسائل الكراهية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لمواجهة التنمر والمضايقات عبر الإنترنت.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه سيلجأ لاستخدام الذكاء الصناعي لتخفيف التعليقات التي يتلقاها اللاعبون على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان "ضمن استراتيجيته لحماية الصحة العقلية والنفسية للاعبين قرر الاتحاد الفرنسي التعاون مع مؤسسة (بودي غارد) لمحاربة التنمر الإلكتروني".