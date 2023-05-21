آندي موراي ينسحب من بطولة رولان غاروس

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وقال اللاعب البالغ عمره 36 عاما، الذي شارك في فرنسا المفتوحة مرة واحدة منذ وصوله لقبل نهائي 2017، الشهر الماضي، إنه يريد أن يحصل على فرصة أخرى للمشاركة، وهو لائق بدنيا، في ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تقام على الملاعب الرملية.

وفاز موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأحرز لقب بطولة إكس-أون بروفونس للتحدي في وقت سابق هذا الشهر، لكنه خرج مبكرا في مونت كارلو ومدريد وروما وبوردو.